***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
08.02.2021 10:17
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 400.000.000.-TL tutarında, 102 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908086
BIST
11:351.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,10
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:357,0781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0217
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0781
En Düşük
7,0275
11:358,5164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:35411,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,29
|Açılış
|: 411,24
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:33
|YKGYO
|5,94
|10.433.654
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|14.589.706
|% 9,99
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|KRTEK
|12,59
|9.418.490
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|13.355.925
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|SAMAT
|7,94
|118.449.998
|% -6,26
|
|KOZAL
|131,90
|983.467.859
|% 3,53
|
|DOHOL
|4,04
|488.078.356
|% 0,50
|
|ODAS
|4,28
|460.359.260
|% 3,63
|
|GARAN
|9,80
|438.625.632
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,07
|336.068.688
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,50
|299.024.229
|% 2,04
|
|DOHOL
|4,04
|488.078.356
|% 0,50
|
|ODAS
|4,28
|460.359.260
|% 3,63
|
|GSDHO
|2,76
|225.375.856
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,42
|107.966.747
|% 0,00
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0736
|7,0772
|% 0,29
|
|Euro
|8,5129
|8,5187
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,6582
|9,7066
|% -0,07
|
|Frank
|7,8106
|7,8576
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8758
|1,8852
|% 0,02
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,10
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|60,12
|60,12
|0,56
|