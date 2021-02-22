***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.02.2021 11:41
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 400.000.000.-TL tutarında, 100 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911328
BIST
14:361.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
14:367,0098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,9980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
14:368,5164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0526
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5228
En Düşük
8,4299
14:36404,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 4,90
|Açılış
|: 404,92
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler14:34
|DERIM
|12,76
|29.479.885
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|LINK
|42,70
|47.854.801
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|45.001.970
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|KRTEK
|13,78
|128.185.097
|% -9,28
|
|SASA
|40,70
|2.074.217.675
|% -9,19
|
|THYAO
|12,70
|1.323.877.601
|% 3,25
|
|KOZAL
|143,00
|1.003.148.887
|% -1,31
|
|VAKBN
|4,73
|828.061.774
|% -1,46
|
|KARSN
|5,44
|756.040.827
|% 4,41
|
|TSKB
|1,81
|338.172.473
|% 4,02
|
|VAKBN
|4,73
|828.061.774
|% -1,46
|
|KARSN
|5,44
|756.040.827
|% 4,41
|
|EKGYO
|2,47
|342.178.339
|% 1,23
|
|ODAS
|4,10
|476.116.784
|% 2,50
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0055
|7,0085
|% 0,39
|
|Euro
|8,5074
|8,5131
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,7997
|9,8489
|% 0,53
|
|Frank
|7,7675
|7,8143
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8618
|1,8711
|% 0,33
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|15,12
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,90
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.676
|2.744
|32,39
|
|Yarım
|1.294
|1.327
|15,67
|
|Çeyrek
|649
|664
|7,83
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,50
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,09
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,48
|
Seans Raporu
14:34
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