***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
04.03.2021 08:54
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 02.04.2020 tarih ve 19/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 400.000.000.-TL tutarında, 103 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915021
BIST
10:151.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.525
10:157,4375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0080
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
10:158,9786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0079
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9529
10:15410,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 410,69
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:14
|KRVGD
|18,59
|105.344.758
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|SEYKM
|31,10
|17.865.033
|% -9,75
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|LINK
|53,05
|7.291.474
|% -8,53
|
|THYAO
|14,98
|246.925.091
|% 0,40
|
|PETKM
|5,77
|107.177.630
|% 0,70
|
|OZKGY
|6,19
|106.722.739
|% 9,95
|
|OZKGY
|6,19
|106.722.739
|% 9,95
|
|KRVGD
|18,59
|105.344.758
|% 10,00
|
|TSKB
|1,70
|42.153.727
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|55.672.286
|% 0,82
|
|PETKM
|5,77
|107.177.630
|% 0,70
|
|OZKGY
|6,19
|106.722.739
|% 9,95
|
|OZKGY
|6,19
|106.722.739
|% 9,95
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4245
|7,4311
|% -0,19
|
|Euro
|8,9583
|8,9726
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,3308
|10,3826
|% -0,28
|
|Frank
|8,0404
|8,0889
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9727
|1,9826
|% -0,33
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|4,09
|
|Altın Gr.
|410
|411
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,36
|64,36
|0,29
|