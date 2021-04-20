***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.04.2021 11:10
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.03.2021 tarih ve 14/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 600.000.000.-TL tutarında, 100 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929573
BIST
13:561.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
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1.386
En Düşük
1.357
13:568,1250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0367
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
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8,1334
En Düşük
8,0681
13:569,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
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|Açılış
|: 9,7500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 461,95
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|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:54
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.408.131
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.909.041
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,14
|9.014.716
|% 7,25
|
|DESA
|15,34
|20.678.043
|% 6,53
|
|FADE
|14,40
|26.444.777
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|50.532.412
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|SEYKM
|22,42
|10.521.990
|% -9,96
|
|GARAN
|7,14
|927.472.636
|% 2,00
|
|EREGL
|18,12
|700.809.492
|% -0,22
|
|PETKM
|6,59
|548.258.634
|% -0,30
|
|KRDMD
|7,26
|439.499.314
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,83
|347.902.881
|% -1,61
|
|EKGYO
|1,83
|347.902.881
|% -1,61
|
|TSKB
|1,28
|181.741.397
|% -0,78
|
|GARAN
|7,14
|927.472.636
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,13
|249.722.249
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,10
|97.405.108
|% -0,90
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1222
|8,1250
|% 0,45
|
|Euro
|9,7917
|9,7992
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,3006
|11,3573
|% 0,23
|
|Frank
|8,8255
|8,8787
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1566
|2,1674
|% 0,33
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,41
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|2,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|0,59
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|0,29
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,14
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,04
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|0,64
|