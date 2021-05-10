***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
10.05.2021 10:19
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.03.2021 tarih ve 14/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 400.000.000.-TL tutarında, 92 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935583
BIST
11:361.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,20
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.456
En Düşük
1.448
11:368,2405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
11:3610,0406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0138
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
11:36487,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,23
|Açılış
|: 487,01
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler11:36
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.213.023
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|IHGZT
|1,56
|5.920.400
|% 9,09
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|VAKFN
|13,99
|1.911.887
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|PEKGY
|1,30
|30.368.237
|% -5,80
|
|FORMT
|1,30
|3.864.843
|% -5,80
|
|GARAN
|7,69
|593.703.460
|% -0,39
|
|THYAO
|13,22
|567.541.084
|% 1,77
|
|PETKM
|6,55
|412.415.390
|% 0,31
|
|KOZAL
|130,50
|406.781.616
|% 1,01
|
|SISE
|7,74
|404.612.011
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,89
|179.138.439
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,13
|169.479.234
|% 0,00
|
|GARAN
|7,69
|593.703.460
|% -0,39
|
|PETKM
|6,55
|412.415.390
|% 0,31
|
|SISE
|7,74
|404.612.011
|% 1,84
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2379
|8,2405
|% 0,08
|
|Euro
|10,0310
|10,0406
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,5806
|11,6387
|% 0,87
|
|Frank
|9,1210
|9,1760
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1927
|2,2037
|% 0,17
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|5,20
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,72
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,08
|
|B. Petrol
|68,83
|68,83
|0,55
|