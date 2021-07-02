***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
02.07.2021 09:00
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.03.2021 tarih ve 14/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.-TL tutarında, 99 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945607
BIST
10:181.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.375
10:188,6935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0430
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6935
En Düşük
8,6441
10:1810,2822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0090
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
10:18496,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,12
|Açılış
|: 496,26
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,05
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:18
|SELVA
|5,37
|13.053.938
|% 9,82
|
|DARDL
|15,93
|12.703.784
|% 6,91
|
|KGYO
|6,37
|4.371.955
|% 6,70
|
|ARCLK
|31,82
|159.579.975
|% 6,64
|
|BERA
|13,98
|50.922.341
|% 5,83
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|PRKME
|4,56
|288.511
|% -4,60
|
|SELGD
|4,54
|69.792
|% -3,61
|
|OZBAL
|13,67
|5.329.521
|% -3,39
|
|KCHOL
|19,39
|160.999.661
|% 4,64
|
|ARCLK
|31,82
|159.579.975
|% 6,64
|
|THYAO
|13,66
|130.162.531
|% -0,65
|
|GARAN
|8,41
|75.479.192
|% -0,47
|
|BERA
|13,98
|50.922.341
|% 5,83
|
|PEKGY
|1,15
|19.599.303
|% 4,55
|
|TSKB
|1,28
|16.307.085
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|25.606.440
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|19.689.650
|% -0,53
|
|THYAO
|13,66
|130.162.531
|% -0,65
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6895
|8,6935
|% 0,50
|
|Euro
|10,2754
|10,2822
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9113
|11,9711
|% 0,37
|
|Frank
|9,3351
|9,3913
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3098
|2,3214
|% 0,45
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,82
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,03
|
|B. Petrol
|75,59
|75,59
|-0,25
|