***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
12.07.2021 09:17
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.03.2021 tarih ve 14/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 600.000.000.-TL tutarında, 104 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950120
BIST
10:331.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.377
10:338,6551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0030
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6680
|
8,6751
En Düşük
8,6373
10:3310,2811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0115
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3153
En Düşük
10,2520
10:33501,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,34
|Açılış
|: 501,21
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,61
BIST En Aktif Hisseler10:33
|VBTYZ
|13,72
|35.441.874
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|694.680
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|12.138.613
|% 9,73
|
|INTEM
|39,40
|2.330.250
|% 7,18
|
|EDIP
|3,05
|9.420.997
|% 5,90
|
|IDEAS
|50,45
|1.993.787
|% -8,19
|
|TKURU
|205,00
|312.010
|% -5,92
|
|IHGZT
|1,08
|1.326.527
|% -4,42
|
|DOBUR
|13,36
|155.282
|% -4,30
|
|EUKYO
|7,90
|946.757
|% -4,24
|
|THYAO
|13,56
|156.009.538
|% -0,07
|
|GARAN
|8,59
|145.087.905
|% 0,70
|
|EREGL
|18,28
|133.229.793
|% 1,27
|
|KRDMD
|7,26
|102.522.055
|% 0,55
|
|PETKM
|5,45
|100.737.527
|% 0,18
|
|YKBNK
|2,29
|47.458.987
|% 0,44
|
|MRGYO
|1,07
|19.983.514
|% 0,94
|
|PETKM
|5,45
|100.737.527
|% 0,18
|
|GARAN
|8,59
|145.087.905
|% 0,70
|
|KRDMD
|7,26
|102.522.055
|% 0,55
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6506
|8,6551
|% -0,03
|
|Euro
|10,2526
|10,2811
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9689
|12,0289
|% -0,25
|
|Frank
|9,4204
|9,4772
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2988
|2,3103
|% -0,12
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-5,59
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|4,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,84
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,28
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,04
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,34
|