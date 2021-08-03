***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
03.08.2021 10:40
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.03.2021 tarih ve 14/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 600.000.000.-TL tutarında, 98 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954323
BIST
13:261.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.406
En Düşük
1.394
13:268,3248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0231
|Açılış
|: 8,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3816
En Düşük
8,2921
13:269,9016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0215
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9683
En Düşük
9,8542
13:26484,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,15
|Açılış
|: 484,67
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler13:24
|IDGYO
|3,63
|11.577.523
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|35.690.776
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|394.011
|% 9,99
|
|AGYO
|3,21
|33.981.219
|% 9,93
|
|DAGI
|2,68
|22.948.428
|% 9,84
|
|FADE
|12,51
|24.428.793
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,88
|292.685
|% -9,99
|
|METUR
|5,53
|163.876.635
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,35
|116.452.319
|% -7,73
|
|BAYRK
|9,24
|27.090.795
|% -7,69
|
|GARAN
|8,72
|830.829.729
|% 1,99
|
|EREGL
|19,93
|575.427.823
|% 1,17
|
|SISE
|7,77
|504.764.715
|% 0,65
|
|THYAO
|12,76
|358.127.698
|% -0,85
|
|ASELS
|16,00
|352.237.522
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,44
|303.102.907
|% 0,83
|
|GARAN
|8,72
|830.829.729
|% 1,99
|
|KARSN
|4,10
|329.386.868
|% -0,49
|
|PEKGY
|1,00
|79.511.236
|% 3,09
|
|ODAS
|1,30
|84.197.944
|% -0,76
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3213
|8,3228
|% -0,30
|
|Euro
|9,8958
|9,9013
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,5545
|11,6125
|% -0,03
|
|Frank
|9,1803
|9,2356
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2130
|2,2241
|% -0,28
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,61
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|-11,00
|
|Tam
|3.198
|3.278
|-13,25
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-6,41
|
|Çeyrek
|775
|793
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,31
|73,31
|0,42
|