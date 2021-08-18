***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
18.08.2021 11:18
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.03.2021 tarih ve 14/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 400.000.000.-TL tutarında, 93 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958923
BIST
13:161.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,25
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
13:168,4901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0585
|Açılış
|: 8,4830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4980
En Düşük
8,4027
13:169,9545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0773
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
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9,9789
En Düşük
9,8620
13:16487,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,74
|Açılış
|: 487,06
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler13:14
|AGYO
|3,74
|49.804.615
|% 10,00
|
|MARKA
|5,01
|3.504.363
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|80.593.637
|% 9,86
|
|SERVE
|16,90
|207.565
|% 9,74
|
|EDIP
|3,65
|66.801.841
|% 8,96
|
|KUTPO
|55,05
|37.513.059
|% -7,56
|
|UZERB
|31,80
|52.438
|% -7,02
|
|PRZMA
|4,16
|9.564.191
|% -6,73
|
|EUHOL
|3,37
|22.110.266
|% -6,65
|
|VKING
|7,04
|38.549.727
|% -6,51
|
|GARAN
|9,45
|490.793.169
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,08
|418.323.345
|% -1,34
|
|THYAO
|12,31
|413.846.719
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,59
|391.072.884
|% -0,38
|
|TUPRS
|103,20
|350.051.522
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,59
|391.072.884
|% -0,38
|
|GARAN
|9,45
|490.793.169
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,08
|418.323.345
|% -1,34
|
|EKGYO
|1,85
|93.768.297
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,60
|177.162.665
|% 1,12
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4883
|8,4918
|% 0,71
|
|Euro
|9,9482
|9,9577
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,6327
|11,6910
|% 0,74
|
|Frank
|9,2464
|9,3021
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2555
|2,2668
|% 0,65
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|1,75
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.280
|8,00
|
|Tam
|3.219
|3.301
|20,03
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|9,69
|
|Çeyrek
|780
|798
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|69,64
|69,64
|0,61
|