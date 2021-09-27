***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.09.2021 14:10
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.03.2021 tarih ve 14/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 450.000.000.-TL tutarında, 181 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965319
BIST
17:031.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:038,8348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0312
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
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8,8933
En Düşük
8,8217
17:0310,3488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0847
|Açılış
|: 10,3150
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|Önceki Kapanış
|: 10,3600
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10,4434
En Düşük
10,3156
17:03498,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 498,82
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|Önceki Kapanış
|: 499,05
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503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:03
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.819.562
|% 9,98
|
|ORCAY
|17,32
|18.959.578
|% 9,97
|
|YEOTK
|80,50
|63.467.381
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|18.493.807
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|49,98
|21.438.435
|% -7,01
|
|VBTYZ
|18,77
|41.919.052
|% -6,24
|
|EDATA
|10,01
|34.525.477
|% -6,01
|
|GARAN
|8,85
|1.134.279.791
|% 0,34
|
|THYAO
|13,57
|1.004.135.942
|% -0,37
|
|BIOEN
|37,74
|531.742.376
|% 0,27
|
|TUPRS
|111,70
|481.942.297
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,33
|450.712.847
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,33
|450.712.847
|% 0,43
|
|GARAN
|8,85
|1.134.279.791
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,77
|170.601.684
|% -1,12
|
|THYAO
|13,57
|1.004.135.942
|% -0,37
|
|PETKM
|6,40
|420.632.920
|% 2,24
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8309
|8,8348
|% -0,35
|
|Euro
|10,3405
|10,3488
|% -0,81
|
|Sterlin
|12,0831
|12,1437
|% -0,03
|
|Frank
|9,5012
|9,5584
|% -0,54
|
|Riyal
|2,3482
|2,3599
|% -0,36
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|5,44
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,16
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-3,00
|
|Tam
|3.281
|3.364
|-4,34
|
|Yarım
|1.586
|1.627
|-2,11
|
|Çeyrek
|795
|814
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,09
|
|B. Petrol
|78,83
|78,83
|1,60
|
Seans Raporu
17:03
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17:12GESAN
Yüzde 4.87 oranında artışla 25.42 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 417, 109 adet işlem
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17:11VKFYO
Yüzde 4.25 oranında artışla 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 186, 969 adet işlem
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17:10ASUZU
Yüzde 6.37 oranında artışla 17.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 451, 192 adet işlem
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17:09NETAS
Yüzde 4.26 oranında artışla 16.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 135, 571 adet işlem
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17:08XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 10, 078.00 milyon TL de