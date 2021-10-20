***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.10.2021 09:41
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.03.2021 tarih ve 14/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 400.000.000.-TL tutarında, 101 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971517
BIST
10:531.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.428
10:539,3304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0361
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3551
En Düşük
9,2835
10:5310,8635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0374
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,8959
En Düşük
10,8059
10:53533,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,87
|Açılış
|: 533,49
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler10:53
|UFUK
|22,54
|116.126
|% 9,95
|
|PRKAB
|20,40
|38.543.758
|% 7,82
|
|IZTAR
|23,10
|5.811.956
|% 7,04
|
|EGEPO
|5,52
|33.136.764
|% 6,56
|
|DOBUR
|34,56
|3.278.804
|% 5,88
|
|BIOEN
|27,04
|63.946.793
|% -9,87
|
|KSTUR
|249,60
|282.797
|% -9,73
|
|KERVN
|0,80
|346.945
|% -8,05
|
|DOKTA
|22,50
|880.178
|% -7,56
|
|TLMAN
|31,84
|16.991.812
|% -3,69
|
|THYAO
|14,49
|531.584.488
|% 1,19
|
|GARAN
|8,97
|300.812.069
|% -0,66
|
|PETKM
|6,19
|213.181.638
|% 0,16
|
|SISE
|8,17
|178.834.488
|% 0,25
|
|TUPRS
|130,90
|170.081.317
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,91
|128.285.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|103.858.981
|% -0,41
|
|THYAO
|14,49
|531.584.488
|% 1,19
|
|PETKM
|6,19
|213.181.638
|% 0,16
|
|GARAN
|8,97
|300.812.069
|% -0,66
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3299
|9,3304
|% 0,39
|
|Euro
|10,8534
|10,8635
|% 0,35
|
|Sterlin
|12,8311
|12,8954
|% 0,44
|
|Frank
|10,0611
|10,1218
|% 0,36
|
|Riyal
|2,4828
|2,4953
|% 0,54
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|8,04
|
|Altın Gr.
|533
|533
|4,72
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,09
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|-0,77
|