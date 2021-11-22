***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.11.2021 09:58
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.03.2021 tarih ve 14/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 400.000.000.-TL tutarında, 98 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978892
BIST
12:441.758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 20,51
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.749
12:4411,1919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0597
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
12:4412,6275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0802
|Açılış
|: 12,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
12:44663,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -4,33
|Açılış
|: 663,96
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler12:44
|EDATA
|11,00
|28.991.991
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|29.235.894
|% 10,00
|
|TETMT
|230,40
|3.308.996
|% 9,98
|
|SANFM
|31,96
|13.761.540
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|15.962.740
|% 9,97
|
|MERCN
|11,12
|59.647.061
|% -9,96
|
|BJKAS
|5,65
|72.059.143
|% -5,68
|
|GSRAY
|4,06
|167.103.695
|% -5,58
|
|BASGZ
|13,23
|208.449.097
|% -5,23
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,47
|1.156.443.931
|% 2,22
|
|SISE
|11,15
|867.374.308
|% -0,89
|
|KRDMD
|8,40
|674.038.038
|% 2,69
|
|GARAN
|12,09
|646.427.914
|% 0,33
|
|TSPOR
|8,97
|399.564.259
|% 4,55
|
|ODAS
|1,65
|286.993.237
|% 3,12
|
|KRDMD
|8,40
|674.038.038
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,58
|287.700.458
|% 0,85
|
|SISE
|11,15
|867.374.308
|% -0,89
|
|THYAO
|17,47
|1.156.443.931
|% 2,22
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1816
|11,1919
|% -0,53
|
|Euro
|12,6139
|12,6275
|% -0,63
|
|Sterlin
|14,9797
|15,0548
|% -0,67
|
|Frank
|12,0118
|12,0842
|% -0,47
|
|Riyal
|2,9736
|2,9885
|% -0,57
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-1,14
|
|Altın Gr.
|665
|665
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|4.388
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.368
|4.478
|5,48
|
|Yarım
|2.111
|2.166
|2,64
|
|Çeyrek
|1.059
|1.083
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,86
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,95
|8,96
|0,06
|
|B. Petrol
|79,30
|79,30
|0,41
|