***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
06.12.2021 13:57
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.03.2021 tarih ve 14/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 400.000.000.-TL tutarında, 102 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981139
BIST
14:211.915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:2113,7794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0608
|Açılış
|: 13,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:2115,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0560
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:21789,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,75
|Açılış
|: 789,28
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:21
|ACSEL
|22,66
|15.901.291
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|158.275
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.011.620
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,68
|266.428.181
|% -8,51
|
|EDATA
|13,83
|40.624.832
|% -8,11
|
|GARAN
|11,82
|1.967.855.488
|% 1,37
|
|THYAO
|18,57
|909.874.818
|% 0,22
|
|PETKM
|8,46
|823.608.381
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,51
|816.380.059
|% 2,03
|
|SISE
|13,13
|784.625.623
|% -0,91
|
|TSKB
|1,63
|480.961.851
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,51
|816.380.059
|% 2,03
|
|ODAS
|1,66
|276.784.142
|% 1,84
|
|GARAN
|11,82
|1.967.855.488
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,22
|177.710.538
|% 0,83
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7739
|13,7794
|% 0,44
|
|Euro
|15,5594
|15,5922
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,2283
|18,3197
|% 0,66
|
|Frank
|14,8886
|14,9783
|% 0,02
|
|Riyal
|3,6612
|3,6795
|% 0,42
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-0,59
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,65
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.190
|5.320
|0,97
|
|Yarım
|2.509
|2.573
|0,47
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|1,71
|