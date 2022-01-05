***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
05.01.2022 09:20
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.03.2021 tarih ve 14/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 600.000.000.-TL tutarında, 98 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988841
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
0
En Düşük
0
18:0513,4636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0561
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,3435
18:0515,2141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0623
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0788
18:05784,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,63
|Açılış
|: 784,63
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
778,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENKAI
|15,64
|74.327.815
|% 1,30
|
|VKFYO
|5,74
|8.225.175
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,67
|28.302.517
|% 0,00
|
|ULKER
|18,45
|67.246.905
|% 0,00
|
|TCELL
|19,64
|182.241.639
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,74
|8.225.175
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,67
|28.302.517
|% 0,00
|
|ULKER
|18,45
|67.246.905
|% 0,00
|
|TCELL
|19,64
|182.241.639
|% 0,00
|
|ISMEN
|22,98
|46.804.864
|% 0,00
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 0,00
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 0,00
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% 0,00
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 0,00
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 0,00
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4271
|13,4617
|% 0,40
|
|Euro
|15,1742
|15,2190
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,1321
|18,2231
|% 0,29
|
|Frank
|14,6165
|14,7046
|% 0,32
|
|Riyal
|3,5663
|3,5842
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|0,45
|
|Altın Gr.
|785
|785
|2,69
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,93
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,99
|79,99
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
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17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında