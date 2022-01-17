***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.01.2022 09:15
ikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.03.2021 tarih ve 14/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.-TL tutarında, 98 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994579
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|SRVGY
|103,40
|14.904.613
|% 10,00
|
|PKENT
|385,50
|20.824.714
|% 9,95
|
|UZERB
|74,05
|970.425
|% 9,95
|
|QNBFL
|107,00
|865.309
|% 9,91
|
|HALKB
|5,58
|381.966.817
|% 8,35
|
|DARDL
|3,65
|52.739.677
|% -6,17
|
|BRMEN
|2,63
|144.298
|% -4,71
|
|AKFGY
|8,49
|6.423.651
|% -4,18
|
|KRDMA
|11,79
|26.004.806
|% -3,04
|
|ERCB
|52,95
|2.234.034
|% -2,84
|
|GARAN
|11,98
|504.329.275
|% 1,01
|
|HALKB
|5,58
|381.966.817
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|
|KRDMD
|13,03
|347.611.572
|% -1,36
|
|AKBNK
|7,61
|323.821.377
|% 1,33
|
|ASELS
|24,66
|303.485.162
|% 2,15
|
|HALKB
|5,58
|381.966.817
|% 8,35
|
|YKBNK
|3,95
|251.654.097
|% 1,80
|
|VAKBN
|4,08
|235.552.051
|% 5,15
|
|EKGYO
|2,46
|119.468.442
|% 1,23
|
|AKBNK
|7,61
|323.821.377
|% 1,33
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4479
|13,4685
|% -0,38
|
|Euro
|15,3696
|15,3938
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,3831
|18,4753
|% -0,30
|
|Frank
|14,6825
|14,7710
|% -0,37
|
|Riyal
|3,5807
|3,5987
|% -0,31
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|5,48
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.329
|-24,00
|
|Tam
|5.225
|5.355
|-38,94
|
|Yarım
|2.525
|2.590
|-18,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.295
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|0,01
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|0,52
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