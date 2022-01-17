Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

17.01.2022 09:15
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

ikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.03.2021 tarih ve 14/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.-TL tutarında, 98 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994579


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:312.088
Değişim :  0,72% |  14,86
Açılış :  2.089  
Önceki Kapanış :  2.073  
En Yüksek
2.093 En Düşük
2.084
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SRVGY 103,40 14.904.613 % 10,00  
PKENT 385,50 20.824.714 % 9,95  
UZERB 74,05 970.425 % 9,95  
QNBFL 107,00 865.309 % 9,91  
HALKB 5,58 381.966.817 % 8,35  
daha fazla
10:29 Alış Satış %  
Dolar 13,4479 13,4685 % -0,38  
Euro 15,3696 15,3938 % -0,22  
Sterlin 18,3831 18,4753 % -0,30  
Frank 14,6825 14,7710 % -0,37  
Riyal 3,5807 3,5987 % -0,31  
daha fazla
10:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 5,48  
Altın Gr. 789 789 -0,25  
Cumhuriyet 5.249 5.329 -24,00  
Tam 5.225 5.355 -38,94  
Yarım 2.525 2.590 -18,83  
Çeyrek 1.267 1.295 -9,42  
Gümüş.Ons 23,04 23,06 0,10  
Gümüş Gr. 9,97 9,99 0,01  
B. Petrol 86,58 86,58 0,52  
Seans Raporu 10:29
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru