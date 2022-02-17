***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.02.2022 11:20
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 12.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.03.2021 tarih ve 14/461 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 600.000.000.-TL tutarında, 100 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002317
BIST
15:432.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 15,55
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
15:4313,6264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0295
|Açılış
|: 13,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
15:4315,5311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0500
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
15:43826,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 8,07
|Açılış
|: 826,56
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler15:43
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.720.056
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.777.948
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,10
|65.495.050
|% 9,91
|
|ERSU
|6,40
|126.607.225
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.455.257
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.355.928
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,80
|4.980.828.997
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,95
|1.523.659.351
|% 0,67
|
|EREGL
|28,82
|1.234.602.631
|% 2,27
|
|TUPRS
|197,10
|1.130.574.595
|% 0,77
|
|GARAN
|11,93
|741.749.314
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,08
|681.373.410
|% 1,75
|
|THYAO
|29,80
|4.980.828.997
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,95
|1.523.659.351
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,35
|280.999.266
|% -0,42
|
|BUCIM
|1,86
|132.335.788
|% 8,77
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6218
|13,6264
|% 0,22
|
|Euro
|15,5187
|15,5311
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,5133
|18,6061
|% 0,47
|
|Frank
|14,7472
|14,8361
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6217
|3,6398
|% 0,26
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|13,83
|
|Altın Gr.
|827
|827
|8,44
|
|Cumhuriyet
|5.484
|5.567
|72,00
|
|Tam
|5.461
|5.598
|74,62
|
|Yarım
|2.640
|2.708
|36,09
|
|Çeyrek
|1.324
|1.354
|18,05
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|-1,74
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:58BMSCH
Yüzde 9.91 oranında artışla 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 181, 587 adet işlem
-
15:57KARYE
Yüzde 6.97 oranında artışla 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 272, 263 adet işlem
-
15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 23 artarak (% 0.98 ) 2, 291
-
15:56XU100
Endeks 2, 059 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 22, 136.00 milyon TL de
-
15:56MRGYO
Yüzde 4.12 oranında artışla 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 868, 715 adet işlem