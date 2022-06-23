***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
23.06.2022 14:50
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde
halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli
yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.11.2021 tarih ve
60/1680
sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 400.000.000.-TL tutarında, 99 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038873
BIST
16:522.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,67
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.563
En Düşük
2.525
16:5217,3767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0242
|Açılış
|: 17,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
16:5218,3444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0665
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3709
En Düşük
18,2245
16:521.020,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.020,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler16:50
|ECZYT
|52,80
|101.055.487
|% 10,00
|
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|92.973.535
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.719.644
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,66
|34.942.976
|% -5,28
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|IMASM
|55,35
|7.439.774
|% -4,07
|
|THYAO
|50,00
|4.763.350.857
|% -1,09
|
|ASELS
|24,58
|2.111.718.672
|% 5,49
|
|EREGL
|27,90
|1.649.943.439
|% 1,16
|
|SISE
|21,76
|1.437.863.902
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,57
|1.045.536.427
|% 0,16
|
|ODAS
|3,18
|916.316.972
|% -1,85
|
|YKBNK
|4,73
|706.579.868
|% -2,27
|
|TSKB
|2,11
|261.795.980
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,58
|254.695.882
|% -0,39
|
|THYAO
|50,00
|4.763.350.857
|% -1,09
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3624
|17,3754
|% 0,13
|
|Euro
|18,3392
|18,3583
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2739
|21,3806
|% 0,40
|
|Frank
|18,1109
|18,2200
|% 0,88
|
|Riyal
|4,6159
|4,6391
|% 0,22
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|3,88
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,25
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.891
|-56,00
|
|Tam
|6.768
|6.866
|4,00
|
|Yarım
|3.322
|3.358
|2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,47
|