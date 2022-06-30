***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
30.06.2022 14:45
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde
halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli
yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.11.2021 tarih ve
60/1680
sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 600.000.000.-TL tutarında, 99 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040333
BIST
17:372.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,53
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
17:3716,7670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0686
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
17:3717,4201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1073
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
17:37970,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,90
|Açılış
|: 970,83
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
972,38
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ISSEN
|28,16
|60.557.905
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,66
|79.142.698
|% 9,90
|
|ULUUN
|22,70
|56.644.387
|% 9,77
|
|KOZAL
|185,70
|1.266.932.748
|% 9,24
|
|GESAN
|45,76
|259.386.716
|% 8,90
|
|RTALB
|6,85
|125.884.050
|% -8,18
|
|GLRYH
|3,20
|39.424.795
|% -6,16
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|KFEIN
|22,42
|25.402.382
|% -4,35
|
|EGPRO
|34,40
|17.100.521
|% -4,02
|
|THYAO
|49,16
|4.975.981.451
|% 5,04
|
|SISE
|21,28
|1.796.600.187
|% -1,02
|
|KOZAL
|185,70
|1.266.932.748
|% 9,24
|
|EREGL
|27,06
|1.158.217.532
|% -0,29
|
|TUPRS
|270,00
|972.427.536
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,78
|627.295.352
|% 5,30
|
|YKBNK
|4,42
|593.275.906
|% 2,08
|
|ODAS
|2,90
|339.737.718
|% 0,35
|
|ISCTR
|4,53
|468.156.719
|% 3,42
|
|THYAO
|49,16
|4.975.981.451
|% 5,04
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7576
|16,7664
|% 0,41
|
|Euro
|17,4016
|17,4125
|% -0,66
|
|Sterlin
|20,0312
|20,1317
|% -1,17
|
|Frank
|17,3414
|17,4458
|% -0,39
|
|Riyal
|4,4533
|4,4756
|% 0,41
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-6,42
|
|Altın Gr.
|970
|970
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.473
|6.573
|-17,00
|
|Yarım
|3.168
|3.214
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.606
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|-0,28
|
|B. Petrol
|110
|110
|1,20
|