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***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

25.07.2022 09:20
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizin yurt içinde 
 
 
 
halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli 
 
 
 
yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.11.2021 tarih ve 
 
 
 
60/1680
 
 
 
 sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.-TL tutarında, 92 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047492


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ESEN 33,80 28.817.812 % 0,84  
SUWEN 19,85 14.245.723 % 0,76  
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Riyal  
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Altın Ons 1.725 1.725 5,37  
Altın Gr. 990 990 6,98  
Cumhuriyet 6.610 6.710 -5,00  
Tam 6.666 6.735 19,00  
Yarım 3.248 3.293 10,00  
Çeyrek 1.629 1.646 5,00  
Gümüş.Ons 18,55 18,58 0,12  
Gümüş Gr. 10,64 10,65 0,10  
B. Petrol 102 102 1,81  
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