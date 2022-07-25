***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
25.07.2022 09:20
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde
halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli
yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.11.2021 tarih ve
60/1680
sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.-TL tutarında, 92 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047492
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 2.548
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0
En Düşük
0
18:0517,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
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|Açılış
|: 17,9050
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|Önceki Kapanış
|: 17,8550
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17,8593
En Düşük
17,7680
18:0518,2689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0677
|Açılış
|: 18,3100
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|Önceki Kapanış
|: 18,2050
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18,2872
En Düşük
18,1811
18:05990,11
En Yüksek
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|Açılış
|: 990,11
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|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
991,35
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TCELL
|17,78
|384.504.991
|% 3,32
|
|MNDRS
|4,15
|80.301.132
|% 1,47
|
|ESEN
|33,80
|28.817.812
|% 0,84
|
|SUWEN
|19,85
|14.245.723
|% 0,76
|
|NUGYO
|4,65
|54.641.684
|% 0,65
|
|ORGE
|9,17
|16.368.324
|% -0,43
|
|PENGD
|5,83
|69.892.889
|% -0,34
|
|PETKM
|8,95
|365.184.901
|% 0,00
|
|PETUN
|23,16
|7.559.011
|% 0,00
|
|PNSUT
|31,82
|11.233.994
|% 0,00
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 0,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 0,00
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8515
|17,8589
|% 0,49
|
|Euro
|18,2549
|18,2689
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,4158
|18,5268
|% 0,32
|
|Frank
|990,0090
|990,1920
|% 0,72
|
|Riyal
|
|
|%
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|5,37
|
|Altın Gr.
|990
|990
|6,98
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.666
|6.735
|19,00
|
|Yarım
|3.248
|3.293
|10,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,10
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,81
|