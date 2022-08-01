***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.08.2022 13:53
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde h
alka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli
yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 18.11.2021 tarih ve
60/1680
sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 600.000.000.-TL tutarında, 98 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050254
BIST
14:452.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 12,87
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
14:4517,9590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0732
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
14:4518,3770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
14:451.027,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.027,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.027,50
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler14:45
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.325.408
|% 9,98
|
|PRKME
|8,83
|66.041.933
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|63.414.777
|% 9,92
|
|KZBGY
|57,45
|74.533.987
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.017.211
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|17.972.093
|% -9,52
|
|LIDFA
|7,55
|22.934.643
|% -8,37
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|THYAO
|52,05
|2.941.442.077
|% 1,07
|
|SASA
|49,22
|2.117.605.086
|% 5,85
|
|SISE
|22,88
|1.613.302.475
|% -0,95
|
|EREGL
|27,98
|957.841.418
|% -0,21
|
|ODAS
|4,08
|797.884.420
|% 4,88
|
|TSKB
|2,63
|636.498.370
|% 0,00
|
|ODAS
|4,08
|797.884.420
|% 4,88
|
|EKGYO
|3,14
|609.552.746
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,83
|657.744.588
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,69
|223.364.637
|% 0,00
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9494
|17,9590
|% 0,41
|
|Euro
|18,3523
|18,3770
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,8721
|21,9818
|% 0,03
|
|Frank
|18,7835
|18,8967
|% 0,08
|
|Riyal
|4,7640
|4,7878
|% 0,27
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|6,06
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|7,34
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|53,00
|
|Tam
|6.863
|6.910
|27,00
|
|Yarım
|3.344
|3.378
|13,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.689
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,42
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,07
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,47
|
Seans Raporu
14:45
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-
15:00XU100
Endeks 2, 669 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 24, 772.00 milyon TL de
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15:00FLAP
Yüzde 4.21 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 265, 978 adet işlem
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14:59HUNER
Yüzde 6.94 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 691, 526 adet işlem
-
14:58ECILC
Yüzde 4.18 oranında artışla 14.97 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 302, 162 adet işlem
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14:56BRKO
Yüzde 8.33 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 722, 923 adet işlem