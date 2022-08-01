***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.08.2022 14:00
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yukarıda belirtilen tarihte yapılan açıklamamızda söz konusu bildirim Tertip İhraç Belgesi Eki yüklenmeden yapılmıştır.
Kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050255
BIST
14:382.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 12,89
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
14:3817,9584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0726
|Açılış
|: 17,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
14:3818,3828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
14:381.026,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.026,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.027,50
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler14:38
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.280.378
|% 9,98
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|63.112.478
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,01
|105.376.667
|% 9,84
|
|YAYLA
|5,07
|5.002.909
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|16.457.006
|% -9,52
|
|KZBGY
|58,45
|69.075.628
|% -8,39
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|52,10
|2.908.239.694
|% 1,17
|
|SASA
|49,16
|2.098.909.269
|% 5,72
|
|SISE
|22,90
|1.596.880.399
|% -0,87
|
|EREGL
|28,00
|946.917.154
|% -0,14
|
|ODAS
|4,08
|767.578.051
|% 4,88
|
|TSKB
|2,62
|622.705.492
|% -0,38
|
|ODAS
|4,08
|767.578.051
|% 4,88
|
|EKGYO
|3,14
|603.672.093
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,83
|656.304.271
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,70
|223.242.970
|% 0,59
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9502
|17,9584
|% 0,41
|
|Euro
|18,3654
|18,3828
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,8720
|21,9817
|% 0,03
|
|Frank
|18,7795
|18,8926
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7641
|4,7880
|% 0,28
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|6,49
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|6,69
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|40,00
|
|Tam
|6.858
|6.905
|22,00
|
|Yarım
|3.341
|3.376
|11,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.687
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,45
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,08
|