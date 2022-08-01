***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarYukarıda belirtilen tarihte yapılan açıklamamızda söz konusu bildirim Tertip İhraç Belgesi Eki yüklenmeden yapılmıştır.Kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050255BIST