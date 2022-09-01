***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikliyatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun,SPK'nın 18.11.2021 tarih ve60/1680sayılı kararı ile onaylanmış, bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından,Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı,yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere,800.000.000.-TL tutarında,93 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059207BIST