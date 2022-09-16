***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
16.09.2022 09:13
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde h
alka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli
yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı içinde farklı tertip vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun,SPK'nın 18.11.2021 tarih ve
60/1680
sayılı kararı ile onaylanmış,bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından,Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı,yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere,700.000.000.-TL tutarında,92 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063483
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 14,21
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
18:0518,2636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2277
18:0518,3179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0528
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
18:05983,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,21
|Açılış
|: 983,16
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,09
|36.058.397
|% 10,00
|
|CANTE
|85,80
|292.743.000
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.339.470
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|75.385.605
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.492.197
|% 9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.714.605
|% -9,97
|
|VAKBN
|10,39
|113.146.300
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|112.035.987
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.702.020
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% -0,18
|
|GARAN
|21,78
|4.782.611.489
|% -9,10
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,37
|2.894.082.729
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2517
|18,2636
|% -0,01
|
|Euro
|18,2579
|18,3179
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,7837
|20,8879
|% -0,51
|
|Frank
|18,8463
|18,9598
|% -0,41
|
|Riyal
|4,8436
|4,8679
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|10,50
|
|Altın Gr.
|983
|983
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.661
|6.771
|59,00
|
|Yarım
|3.246
|3.305
|24,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,62
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,22
|
|B. Petrol
|91,52
|91,52
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO