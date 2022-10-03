***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
03.10.2022 09:38
***ZKBVK*** ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.07.2022 - 30.09.2022 tarihleri dönemini kapsayan Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.' ye ait Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066525
BIST
11:133.450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 58,13
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.409
11:1318,5801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
11:1318,3618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1348
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4007
En Düşük
18,1735
11:131.020,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.020,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler11:10
|AKSA
|65,65
|267.513.387
|% 9,42
|
|SASA
|77,90
|1.626.951.642
|% 9,26
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|ZOREN
|4,23
|166.573.665
|% 7,91
|
|RAYSG
|14,80
|2.160.753
|% 7,56
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|INFO
|12,08
|15.938.773
|% -4,88
|
|DENGE
|2,48
|19.906.608
|% -4,62
|
|ULUFA
|4,33
|22.704.903
|% -3,78
|
|THYAO
|81,05
|2.913.198.932
|% 4,38
|
|SASA
|77,90
|1.626.951.642
|% 9,26
|
|AKBNK
|12,78
|1.482.297.466
|% 2,98
|
|VAKBN
|8,00
|1.401.774.800
|% 4,99
|
|SISE
|27,66
|1.184.459.697
|% 1,92
|
|VAKBN
|8,00
|1.401.774.800
|% 4,99
|
|EKGYO
|4,22
|685.810.286
|% -0,47
|
|YKBNK
|8,07
|1.175.139.195
|% 3,86
|
|HALKB
|8,19
|1.129.763.041
|% 6,78
|
|TSKB
|2,68
|335.914.325
|% 1,13
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5732
|18,5794
|% 0,16
|
|Euro
|18,3379
|18,3542
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,0982
|21,2040
|% 0,76
|
|Frank
|18,6901
|18,8026
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9281
|4,9529
|% 0,16
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|8,63
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|6,55
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.808
|6.874
|1,00
|
|Yarım
|3.317
|3.358
|1,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.680
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,52
|0,15
|
|B. Petrol
|89,06
|89,06
|0,20
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Seans Raporu
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