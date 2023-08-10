***ZKBVR* *ARZUM*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
10.08.2023 17:32
***ZKBVR******ARZUM*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ARZUM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce,Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("ARZUM").'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 200.000.000 Türk Lirası (İkiyüzmilyonTürk Lirası) tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 09.08.2023 tarih ve 46/944 sayılı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183827
BIST
'
18:057.442
En Düşük
|Değişim
|: -2,09%
|| -159,15
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.398
En Yüksek
7.766
18:0527,0312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0411
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0648
En Düşük
26,4619
18:0529,8025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1705
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
18:051.669,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,34
|Açılış
|: 1.669,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|248,70
|8.485.147
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|360.868.690
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|51.710.816
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|16.016.554
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|213.628.673
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|14.149.836
|% -10,00
|
|ZEDUR
|81,45
|160.591.430
|% -10,00
|
|VKFYO
|33,48
|94.688.154
|% -10,00
|
|YKSLN
|11,34
|76.755.107
|% -10,00
|
|DGGYO
|35,10
|73.294.480
|% -10,00
|
|THYAO
|258,50
|15.098.529.954
|% -0,58
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|ASTOR
|120,60
|8.076.056.230
|% 2,99
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% -2,00
|
|SKBNK
|3,75
|2.713.729.722
|% 9,65
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% -2,04
|
|EKGYO
|8,50
|3.323.172.753
|% -6,18
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% -0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9914
|27,0679
|% 0,29
|
|Euro
|29,7670
|29,8356
|% 0,69
|
|Sterlin
|34,2797
|34,4516
|% 0,11
|
|Frank
|30,8119
|30,9976
|% 0,49
|
|Riyal
|7,1834
|7,2195
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|5,68
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.670
|7,12
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.122
|11.232
|17,00
|
|Yarım
|5.570
|5.642
|9,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.821
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,86
|19,88
|0,19
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59POLTK
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 5, 280.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 327 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 845, 180 adet işlem
-
17:57KLGYO
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 916, 342 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 95 kaybederek (% -1.54 ) 8, 133
-
17:56
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, YKSLN, DGGYO