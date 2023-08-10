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***ZKBVR* *ARZUM*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.08.2023 17:24
***ZKBVR* *ARZUM*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ZKBVR******ARZUM*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ARZUM

Yetkili Organ Karar Tarihi 31.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.06.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.08.2024

Ek Açıklamalar
31/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen ZKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("ARZUM") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine SPK tarafından onay verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Hukuki Durum Raporu.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183824


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BRSAN 379,90 1.039.333.396 % 9,99  
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Riyal 7,1838 7,2198 % 0,11  
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Altın Gr. 1.669 1.669 6,99  
Cumhuriyet 11.381 11.553 -33,00  
Tam 11.121 11.231 16,00  
Yarım 5.569 5.641 8,00  
Çeyrek 2.784 2.821 4,00  
Gümüş.Ons 22,82 22,85 0,17  
Gümüş Gr. 19,86 19,88 0,20  
B. Petrol 87,12 87,12 -0,43  
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