***ZKBVR* *BALSU*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
05.10.2023 16:02
***ZKBVR******BALSU*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce,
Balsu Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ("BALSU")
.'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 400.000.000 Türk Lirası
(DörtyüzmilyonTürk Lirası)
tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 28.09.2023 tarih ve 57/124 sayılı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200064
BIST
'
18:058.488
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 154,84
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.496
18:0527,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0567
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
18:0529,1108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1247
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
18:051.612,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.612,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|486.283.761
|% 10,00
|
|CMENT
|259,60
|6.455.630
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|21.084.562
|% 10,00
|
|REEDR
|21,64
|385.070.074
|% -9,98
|
|ULAS
|20,68
|4.669.081
|% -9,93
|
|MANAS
|11,07
|232.288.452
|% -8,13
|
|VBTYZ
|113,10
|237.058.500
|% -6,61
|
|GIPTA
|38,80
|1.990.538.639
|% -6,60
|
|THYAO
|241,50
|10.190.447.872
|% 1,26
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|TUPRS
|151,10
|7.159.844.777
|% 2,23
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|EKGYO
|8,22
|4.212.476.523
|% 2,75
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|IHLAS
|1,30
|344.355.097
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5323
|27,5854
|% 0,21
|
|Euro
|29,0825
|29,1108
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,4294
|33,5970
|% 0,26
|
|Frank
|30,0297
|30,2106
|% 0,36
|
|Riyal
|7,3281
|7,3649
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,55
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|9,00
|
|Tam
|10.863
|10.985
|-17,00
|
|Yarım
|5.448
|5.509
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.755
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|18,50
|18,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|85,35
|85,35
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 659, 545 adet işlem
-
17:58SNGYO
Yüzde 5.40 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 380, 803 adet işlem
-
17:57MAKIM
Yüzde 5.37 oranında artışla 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 242 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, ARCLK
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 93 artarak (% 1.09 ) 7, 342