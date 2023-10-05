***ZKBVR* *BALSU*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***ZKBVR******BALSU*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [BALSU]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce,Balsu Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ("BALSU").'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 400.000.000 Türk Lirası(DörtyüzmilyonTürk Lirası)tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 28.09.2023 tarih ve 57/124 sayılı İhraç Belgesi ekte sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200064BIST