***ZKBVR* *FSDAT*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
07.07.2023 12:05
***ZKBVR******FSDAT*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [FSDAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce,Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (FASDAT Gıda) Fon Kullanıcı sıfatı ile yer alacağı halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılması yöntemiyle, 250.000.000-TL (İkiyüzellimilyonTürk Lirası) tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ile Hukuki Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167132
BIST
'
13:276.176
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 34,60
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
13:2726,0524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0204
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0026
13:2728,3812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0427
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
13:271.603,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,53
|Açılış
|: 1.603,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler13:27
|SKTAS
|3,69
|15.635.781
|% 31,79
|
|MMCAS
|5,39
|459.476
|% 10,00
|
|EUPWR
|104,00
|1.346.205.360
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|23.898.280
|% 9,99
|
|IZINV
|32,38
|13.731.592
|% 9,99
|
|IHAAS
|31,08
|113.090.939
|% -6,67
|
|MACKO
|91,50
|215.623.535
|% -5,67
|
|ULUSE
|174,00
|105.821.088
|% -4,66
|
|PCILT
|29,44
|40.471.987
|% -4,54
|
|PETUN
|60,20
|18.916.778
|% -3,91
|
|ASTOR
|81,70
|4.535.007.128
|% 4,95
|
|THYAO
|216,00
|3.426.158.844
|% -0,28
|
|EREGL
|38,96
|2.653.996.296
|% 1,46
|
|TUPRS
|90,10
|2.235.362.846
|% 2,33
|
|SISE
|46,76
|1.898.326.851
|% 0,13
|
|EKGYO
|8,13
|1.850.322.074
|% 2,39
|
|YKBNK
|13,06
|1.025.693.012
|% 0,31
|
|KRDMD
|24,12
|1.657.594.333
|% 4,15
|
|EREGL
|38,96
|2.653.996.296
|% 1,46
|
|ZOREN
|3,55
|230.066.693
|% -0,56
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0223
|26,0524
|% -0,08
|
|Euro
|28,3570
|28,3812
|% -0,15
|
|Sterlin
|33,0928
|33,2587
|% -0,11
|
|Frank
|28,9369
|29,1112
|% -0,27
|
|Riyal
|6,9179
|6,9526
|% -0,20
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|5,66
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.603
|0,47
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|0,00
|
|Tam
|10.363
|10.602
|-64,00
|
|Yarım
|5.190
|5.325
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,97
|76,97
|0,47
|