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***ZKBVR* *FSDAT*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

07.07.2023 12:05
***ZKBVR* *FSDAT*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi


***ZKBVR******FSDAT*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [FSDAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizce,Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (FASDAT Gıda) Fon Kullanıcı sıfatı ile yer alacağı halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılması yöntemiyle, 250.000.000-TL (İkiyüzellimilyonTürk Lirası) tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ile Hukuki Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167132


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Cumhuriyet 10.758 10.921 0,00  
Tam 10.363 10.602 -64,00  
Yarım 5.190 5.325 -32,00  
Çeyrek 2.603 2.663 -16,00  
Gümüş.Ons 22,73 22,76 0,03  
Gümüş Gr. 19,00 19,02 -0,05  
B. Petrol 76,97 76,97 0,47  
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