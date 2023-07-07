***ZKBVR* *FSDAT*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***ZKBVR******FSDAT*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [FSDAT]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.12.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce,Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (FASDAT Gıda) Fon Kullanıcı sıfatı ile yer alacağı halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılması yöntemiyle, 250.000.000-TL (İkiyüzellimilyonTürk Lirası) tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ile Hukuki Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167132BIST