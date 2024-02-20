***ZKBVR* *FSDAT*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
20.02.2024 16:00
***ZKBVR******FSDAT*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce,
Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ("FASDAT")
'ın fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.000.000.000 Türk Lirası
(BirMilyarTürk Lirası)
tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 16.02.2024 tarih ve 11/232 sayılı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250785
BIST
'
16:139.350
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 153,62
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
16:1330,9056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0655
|Açılış
|: 31,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
16:1333,4307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1481
|Açılış
|: 33,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
16:132.014,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 14,55
|Açılış
|: 2.015,09
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.015,25
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler16:10
|YAPRK
|385,00
|292.155.233
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|105.519.520
|% 10,00
|
|RODRG
|84,80
|27.042.452
|% 9,99
|
|MIATK
|68,85
|3.634.809.450
|% 9,98
|
|EUKYO
|24,68
|42.520.432
|% 9,98
|
|ETYAT
|16,59
|60.821.970
|% -7,68
|
|SELGD
|52,50
|11.608.105
|% -6,91
|
|CUSAN
|25,90
|89.203.824
|% -6,50
|
|PEGYO
|21,80
|133.474.164
|% -5,22
|
|TURSG
|52,40
|382.494.186
|% -4,73
|
|THYAO
|281,75
|8.000.184.462
|% 1,17
|
|ISCTR
|28,44
|5.262.871.785
|% 3,87
|
|GUBRF
|204,80
|4.563.141.271
|% 3,59
|
|EREGL
|48,70
|4.280.625.328
|% 0,79
|
|AKBNK
|43,46
|4.265.214.635
|% 4,62
|
|ZOREN
|5,95
|2.597.754.134
|% -2,14
|
|ISCTR
|28,44
|5.262.871.785
|% 3,87
|
|EKGYO
|10,64
|1.689.740.160
|% 1,14
|
|YKBNK
|24,48
|3.379.091.984
|% 2,86
|
|AKFGY
|2,42
|282.313.505
|% 0,83
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8991
|30,9063
|% 0,21
|
|Euro
|33,4160
|33,4260
|% 0,43
|
|Sterlin
|38,8431
|39,0379
|% 0,28
|
|Frank
|34,8983
|35,1086
|% 0,26
|
|Riyal
|8,2194
|8,2606
|% 0,26
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,10
|% 0,66
|
|Platin
|906,66
|912,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,20
|975,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,82
|82,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,29
|2.027,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
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16:25DYOBY
Yüzde 9.42 oranında artışla 32.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 036, 847 adet işlem
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16:23HUBVC
Yüzde 9.76 oranında artışla 15.85 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 517, 070 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, OYAKC, AKBNK
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 03 artarak (% 1.69 ) 8, 193
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16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, SODSN, BRKVY, EUKYO, DOBUR, MIATK, KERVN, AGYO, KAPLM, YAPRK