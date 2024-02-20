***ZKBVR* *FSDAT*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***ZKBVR******FSDAT*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [FSDAT]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce,Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ("FASDAT")'ın fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.000.000.000 Türk Lirası(BirMilyarTürk Lirası)tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 16.02.2024 tarih ve 11/232 sayılı İhraç Belgesi ekte sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250785BIST