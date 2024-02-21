***ZKBVR* *FSDAT*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ZKBVR******FSDAT*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler FSDATYetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.01.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.02.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.02.2025Ek Açıklamalar27/12/2023 tarihinde gerçekleştirilen ZKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ('FASDAT") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 1.000.000.000,000.-TL (BirmilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine SPK tarafından onay verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Hukuki Durum Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251017BIST