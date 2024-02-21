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***ZKBVR* *FSDAT*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.02.2024 14:26
***ZKBVR* *FSDAT*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ZKBVR******FSDAT*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira sertifikası İhraç Tavanı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler FSDAT

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.02.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.02.2025

Ek Açıklamalar
27/12/2023 tarihinde gerçekleştirilen ZKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin ('FASDAT") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 1.000.000.000,000.-TL (BirmilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine SPK tarafından onay verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Hukuki Durum Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251017


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Riyal 8,2351 8,2764 % 0,21  
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14:29 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,06 23,09 % 0,66  
Platin 899,33 900,68 % 0,66  
Paladyum 967,85 971,31 % 0,66  
Brent Pet. 81,78 81,78 % 0,66  
Altın Ons 2.027,63 2.027,90 % 0,66  
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