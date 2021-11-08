***ZKBVR* *TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
08.11.2021 09:25
***ZKBVR******TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [TOKI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/11/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın Fon Kullanıcı sıfatı ile yer alacağı halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılması yöntemiyle, 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ile Hukuki Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975496
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
0
En Düşük
0
18:059,6723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0069
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7120
En Düşük
9,6587
18:0511,2008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0184
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1700
|
11,2519
En Düşük
11,1854
18:05565,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,53
|Açılış
|: 565,44
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
567,87
En Düşük
564,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|INVEO
|28,74
|15.034.405
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6668
|9,6723
|% -0,07
|
|Euro
|11,1876
|11,2008
|% -0,16
|
|Sterlin
|13,0167
|13,0820
|% -0,07
|
|Frank
|10,5571
|10,6207
|% -0,11
|
|Riyal
|2,5730
|2,5859
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-1,89
|
|Altın Gr.
|565
|565
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.741
|3.798
|36,00
|
|Tam
|3.723
|3.817
|27,09
|
|Yarım
|1.800
|1.846
|13,11
|
|Çeyrek
|903
|923
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,01
|
|B. Petrol
|83,68
|83,68
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RALYH
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17:57XU030
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17:57TUCLK
Yüzde 4.25 oranında artışla 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 096 adet işlem
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17:56CANTE
Yüzde 4.19 oranında artışla 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 693, 795 adet işlem