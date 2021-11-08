***ZKBVR* *TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***ZKBVR******TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [TOKI]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/11/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın Fon Kullanıcı sıfatı ile yer alacağı halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılması yöntemiyle, 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış İhraç Belgesi ile Hukuki Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975496BIST