***ZKBVR* *TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2021 11:52
***ZKBVR******TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 04.11.2021 tarih ve 56/1630 sayılı kararı ile onay alınan 1.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında şirketimiz ZKB Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve satışına Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş:'nin aracılık edeceği, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara, 150.000.000.-TL tutarında, 103 gün vadeli,yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi, 17.12.2021 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
Yapılması planlanan kira sertifikası ihracı iptal edilmiştir,kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985115
BIST
17:531.809
En Yüksek
|Değişim
|: -4,40%
|| -83,30
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
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1.896
En Düşük
1.784
17:5312,4865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0781
|Açılış
|: 12,6800
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|Önceki Kapanış
|: 13,7500
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12,7919
En Düşük
12,0745
17:5314,1288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0801
|Açılış
|: 14,2500
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|Önceki Kapanış
|: 15,4000
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14,8602
En Düşük
13,6023
17:53718,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,02
|Açılış
|: 718,17
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|Önceki Kapanış
|: 720,19
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735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BURCE
|34,10
|33.080.553
|% 702,35
|
|KRDMD
|9,30
|1.757.304.771
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,28
|57.796.992
|% 291,44
|
|KRDMA
|7,98
|103.923.037
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,18
|53.637.929
|% 251,26
|
|YESIL
|1,85
|18.016.730
|% -88,33
|
|ITTFH
|1,27
|12.412.021
|% -41,47
|
|KLGYO
|1,68
|27.146.121
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,81
|16.897.986
|% -27,68
|
|ICBCT
|5,47
|10.853.124
|% -22,63
|
|GARAN
|11,96
|4.831.553.843
|% 5,10
|
|SISE
|13,28
|3.288.139.478
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.073.303.156
|% -9,98
|
|THYAO
|19,02
|2.342.838.676
|% -4,57
|
|YKBNK
|3,46
|2.174.036.320
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,46
|2.174.036.320
|% 2,98
|
|GARAN
|11,96
|4.831.553.843
|% 5,10
|
|EKGYO
|2,16
|612.569.159
|% -0,92
|
|TSKB
|1,47
|408.523.800
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.288.139.478
|% -9,97
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4300
|12,4446
|% -0,96
|
|Euro
|14,0551
|14,1015
|% -0,76
|
|Sterlin
|16,6036
|16,6868
|% 0,20
|
|Frank
|13,5039
|13,5853
|% -0,00
|
|Riyal
|3,3201
|3,3368
|% -0,18
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,55
|
|Altın Gr.
|718
|718
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,08
|9,09
|0,03
|
|B. Petrol
|74,13
|74,13
|0,17
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Seans Raporu
17:51
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-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
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17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem