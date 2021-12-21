***ZKBVR* *TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZKBVR******TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TOKI]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 04.11.2021 tarih ve 56/1630 sayılı kararı ile onay alınan 1.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında şirketimiz ZKB Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve satışına Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş:'nin aracılık edeceği, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara, 150.000.000.-TL tutarında, 103 gün vadeli,yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi, 17.12.2021 tarihinde kamuya duyurulmuştu.Yapılması planlanan kira sertifikası ihracı iptal edilmiştir,kamuya duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985115BIST