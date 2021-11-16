***ZKBVR* *TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
16.11.2021 11:07
***ZKBVR******TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDZKBV12212 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TOKI
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021
İlgili İhraç T
11:101.710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
11:1010,1629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1051
|Açılış
|: 10,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
11:1011,5658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1297
|Açılış
|: 11,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
11:10610,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 7,34
|Açılış
|: 610,57
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:10
|ELITE
|19,72
|86.260.313
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|AKBNK
|7,52
|1.154.781.095
|% 7,89
|
|RAYSG
|10,08
|1.490.232
|% 7,58
|
|OYLUM
|8,07
|6.008.635
|% -7,88
|
|HEDEF
|3,37
|6.579.849
|% -6,13
|
|PENTA
|166,90
|9.357.954
|% -5,06
|
|ARASE
|99,90
|14.892.586
|% -4,31
|
|NUGYO
|10,46
|3.638.582
|% -4,21
|
|GARAN
|12,36
|1.469.205.918
|% 6,28
|
|AKBNK
|7,52
|1.154.781.095
|% 7,89
|
|YKBNK
|3,52
|1.147.093.529
|% 3,83
|
|PETKM
|7,93
|930.875.327
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,16
|727.565.239
|% 2,43
|
|YKBNK
|3,52
|1.147.093.529
|% 3,83
|
|SKBNK
|1,20
|249.631.595
|% -3,23
|
|AKBNK
|7,52
|1.154.781.095
|% 7,89
|
|GARAN
|12,36
|1.469.205.918
|% 6,28
|
|PETKM
|7,93
|930.875.327
|% 0,00
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1545
|10,1629
|% 1,04
|
|Euro
|11,5501
|11,5658
|% 1,13
|
|Sterlin
|13,6431
|13,7116
|% 1,47
|
|Frank
|10,9461
|11,0120
|% 1,12
|
|Riyal
|2,7037
|2,7173
|% 1,11
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|3,42
|
|Altın Gr.
|610
|610
|7,79
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,21
|8,22
|0,10
|
|B. Petrol
|82,79
|82,79
|0,74
|
Seans Raporu
11:10
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