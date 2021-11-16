Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZKBVR* *TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

16.11.2021 11:07
***ZKBVR* *TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (


***ZKBVR******TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDZKBV12212 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TOKI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021

İlgili İhraç T
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:101.710
Değişim :  0,41% |  7,06
Açılış :  1.715  
Önceki Kapanış :  1.702  
En Yüksek
1.725 En Düşük
1.701
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 19,72 86.260.313 % 9,98  
DOBUR 136,00 6.041.120 % 9,94  
DIRIT 4,89 180.236 % 9,89  
AKBNK 7,52 1.154.781.095 % 7,89  
RAYSG 10,08 1.490.232 % 7,58  
daha fazla
11:10 Alış Satış %  
Dolar 10,1545 10,1629 % 1,04  
Euro 11,5501 11,5658 % 1,13  
Sterlin 13,6431 13,7116 % 1,47  
Frank 10,9461 11,0120 % 1,12  
Riyal 2,7037 2,7173 % 1,11  
daha fazla
11:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.867 1.867 3,42  
Altın Gr. 610 610 7,79  
Cumhuriyet 3.967 4.027 5,00  
Tam 3.948 4.047 5,48  
Yarım 1.908 1.958 2,65  
Çeyrek 957 979 1,32  
Gümüş.Ons 25,11 25,14 0,03  
Gümüş Gr. 8,21 8,22 0,10  
B. Petrol 82,79 82,79 0,74  
Seans Raporu 11:10
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru