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***ZKBVR* *TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

29.04.2022 13:49
***ZKBVR* *TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (


***ZKBVR******TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDZKBV42219 ISIN kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler TOKI
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi
Kaynak Kuruluş T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 29.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 74
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,83178
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,90
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,37827
ISIN Kodu TRDZKBV42219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.02.2022
Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 3,83178 7.663.560 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 200.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Ratings AAA(Trk) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 19.10.2021 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Ratings AAA(Trk) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 19.10.2021 Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025481


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Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,39 22,41 -0,39  
Gümüş Gr. 10,64 10,66 -0,23  
B. Petrol 104 104 -3,36  
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