***ZKBVR* *TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ZKBVR******TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDZKBV42219 ISIN kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler TOKIBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresiKaynak Kuruluş T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresiPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 29.04.2022Vade (Gün Sayısı) 74Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,83178Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,90Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,37827ISIN Kodu TRDZKBV42219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.02.2022Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 3,83178 7.663.560 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 200.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Ratings AAA(Trk) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 19.10.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Ratings AAA(Trk) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 19.10.2021 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025481BIST