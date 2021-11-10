***ZKBVR* *TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***ZKBVR******TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [TOKI]İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 04.11.2021 tarih ve 56/1630 sayılı kararı ile onay alınan 1.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında şirketimiz ZKB Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve satışına Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş:'nin aracılık edeceği, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara, 100.000.000.-TL tutarında, 77 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır, kamuya duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976772BIST