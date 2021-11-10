***ZKBVR* *TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
10.11.2021 10:36
***ZKBVR******TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 04.11.2021 tarih ve 56/1630 sayılı kararı ile onay alınan 1.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında şirketimiz ZKB Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve satışına Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş:'nin aracılık edeceği, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara, 100.000.000.-TL tutarında, 77 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır, kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976772
BIST
11:561.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.612
11:569,8362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1040
|Açılış
|: 9,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8362
En Düşük
9,7204
11:5611,3730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0792
|Açılış
|: 11,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3730
En Düşük
11,2653
11:56574,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,70
|Açılış
|: 575,01
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
575,55
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:54
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,69
|2.497.646
|% 9,85
|
|BAGFS
|23,08
|9.990.946
|% 9,70
|
|SOKM
|12,54
|182.599.568
|% 8,01
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,60
|5.754.185
|% -7,39
|
|KLMSN
|10,15
|17.136.348
|% -7,31
|
|SARKY
|16,98
|32.275.081
|% -6,96
|
|EMKEL
|2,73
|17.360.212
|% -6,83
|
|GARAN
|10,65
|1.332.635.113
|% 0,66
|
|PETKM
|7,12
|1.307.070.443
|% -1,93
|
|TSPOR
|6,04
|715.142.830
|% -2,27
|
|THYAO
|18,09
|703.259.025
|% -0,39
|
|SASA
|32,16
|423.681.974
|% -0,06
|
|PETKM
|7,12
|1.307.070.443
|% -1,93
|
|GARAN
|10,65
|1.332.635.113
|% 0,66
|
|YKBNK
|3,09
|365.488.163
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,04
|715.142.830
|% -2,27
|
|EKGYO
|2,12
|212.743.459
|% 0,00
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8046
|9,8103
|% 0,80
|
|Euro
|11,3330
|11,3416
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,2102
|13,2765
|% 0,44
|
|Frank
|10,6803
|10,7446
|% 0,41
|
|Riyal
|2,6018
|2,6149
|% 0,64
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,47
|
|Altın Gr.
|575
|575
|1,92
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|0,47
|