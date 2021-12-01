***ZKBVR* *TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.12.2021 14:56
***ZKBVR******TOKI*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 04.11.2021 tarih ve 56/1630 sayılı kararı ile onay alınan 1.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında şirketimiz ZKB Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve satışına Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş:'nin aracılık edeceği, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara, 100.000.000.-TL tutarında, 84 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır, kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980458
BIST
17:181.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 44,21
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:1813,3751
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -0,2960
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:1815,2093
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -0,3172
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
17:18770,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -7,75
|Açılış
|: 770,99
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:18
|BURCE
|26,40
|16.776.809
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.606.881
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|245.969.856
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,64
|3.337.668.617
|% 1,93
|
|THYAO
|18,70
|2.923.126.806
|% 8,59
|
|SISE
|12,95
|2.248.002.998
|% 3,19
|
|SASA
|45,12
|2.175.470.962
|% 3,96
|
|ASELS
|21,94
|1.988.355.644
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,29
|989.428.996
|% 3,79
|
|GARAN
|11,64
|3.337.668.617
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,29
|602.422.160
|% 2,23
|
|TSKB
|1,51
|341.957.406
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,85
|1.550.190.530
|% 3,51
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3672
|13,3751
|% -2,17
|
|Euro
|15,1589
|15,2093
|% -2,04
|
|Sterlin
|17,7939
|17,8831
|% -1,82
|
|Frank
|14,5016
|14,5890
|% -2,21
|
|Riyal
|3,5546
|3,5724
|% -2,14
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|16,67
|
|Altın Gr.
|766
|767
|-12,22
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.042
|5.174
|85,37
|
|Yarım
|2.437
|2.503
|41,29
|
|Çeyrek
|1.222
|1.251
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|70,93
|70,93
|1,70
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:32MEGAP
Yüzde 8.99 oranında artışla 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 026, 761 adet işlem
-
17:32MEGAP
Yüzde 8.99 oranında artışla 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 026, 761 adet işlem
-
17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 17 artarak (% 2.69 ) 1, 995
-
17:30MEGAP
Yüzde 8.64 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 872, 852 adet işlem
-
17:30MEGAP
Yüzde 8.64 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 872, 852 adet işlem