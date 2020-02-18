***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 5.618.093 355.877Satışların Maliyeti12 -5.618.093 -355.877TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri13 -83.945 -190.608Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 110.533 195.462ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.588 4.854FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.588 4.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.588 4.854Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8 -5.849 -1.068Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.849 -1.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.739 3.786DÖNEM KARI (ZARARI)20.739 3.786Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.739 3.786Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.508 0Dönem Karı (Zararı)20.739 3.786Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.739 3.786Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-355.877Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler355.877İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-89 -3.786Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler100.203.633 -100.203.629İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)100.203.633 -100.203.629Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-203.722 -821İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-203.722 -821Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-100.000.000 100.200.664Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.650 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-5.973.970Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri5.973.970Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.142YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.508 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.508 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.000 50.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ68.508 50.000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 68.508 50.000Ticari Alacaklar5 0 100.559.508İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 100.559.508Diğer Dönen Varlıklar1.900 1.750İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 1.900 1.750ARA TOPLAM70.408 100.611.258TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR70.408 100.611.258DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLARTOPLAM VARLIKLAR70.408 100.611.258KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 100.355.877İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 100.355.877İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 0 100.355.877Diğer Borçlar1.900 211.661İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.900 211.661Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 6.784 2.735ARA TOPLAM8.684 100.570.273TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.684 100.570.273UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.684 100.570.273ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.724 40.985Ödenmiş Sermaye10 50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.015 -12.801Net Dönem Karı veya Zararı20.739 3.786TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.724 40.985TOPLAM KAYNAKLAR70.408 100.611.258Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 -12.801 37.199 37.199Transferler-12.801 12.801 0 0Dönem Karı (Zararı)3.786 3.786 3.786Dönem Sonu Bakiyeler50.000 -12.801 3.786 40.985 40.985Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 -12.801 3.786 40.985 40.985Transferler3.786 -3.786 0 0Dönem Karı (Zararı)20.739 20.739 20.739Dönem Sonu Bakiyeler50.000 -9.015 20.739 61.724 61.724Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20.739 3.786DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.739 3.786Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.739 3.786http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819974BIST