***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
18.02.2020 22:12
***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 5.618.093 355.877
Satışların Maliyeti
12 -5.618.093 -355.877
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -83.945 -190.608
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 110.533 195.462
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.588 4.854
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.588 4.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.588 4.854
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8 -5.849 -1.068
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.849 -1.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.739 3.786
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.739 3.786
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.739 3.786
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.508 0
Dönem Karı (Zararı)
20.739 3.786
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.739 3.786
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-355.877
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
355.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-89 -3.786
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
100.203.633 -100.203.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
100.203.633 -100.203.629
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-203.722 -821
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-203.722 -821
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-100.000.000 100.200.664
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.650 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-5.973.970
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
5.973.970
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.142
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.508 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.508 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.000 50.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
68.508 50.000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 68.508 50.000
Ticari Alacaklar
5 0 100.559.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 100.559.508
Diğer Dönen Varlıklar
1.900 1.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 1.900 1.750
ARA TOPLAM
70.408 100.611.258
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.408 100.611.258
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
70.408 100.611.258
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 100.355.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 100.355.877
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 0 100.355.877
Diğer Borçlar
1.900 211.661
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.900 211.661
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 6.784 2.735
ARA TOPLAM
8.684 100.570.273
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.684 100.570.273
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.684 100.570.273
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.724 40.985
Ödenmiş Sermaye
10 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.015 -12.801
Net Dönem Karı veya Zararı
20.739 3.786
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.724 40.985
TOPLAM KAYNAKLAR
70.408 100.611.258
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -12.801 37.199 37.199
Transferler
-12.801 12.801 0 0
Dönem Karı (Zararı)
3.786 3.786 3.786
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -12.801 3.786 40.985 40.985
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -12.801 3.786 40.985 40.985
Transferler
3.786 -3.786 0 0
Dönem Karı (Zararı)
20.739 20.739 20.739
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -9.015 20.739 61.724 61.724
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.739 3.786
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.739 3.786
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.739 3.786
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819974
BIST