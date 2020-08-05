***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.459.932 5.618.093 788.363 125.412Satışların Maliyeti12 -1.459.932 -5.618.093 -788.363 -125.412TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri13 -74.318 -41.340 -19.771 -17.791Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 106.647 53.522 21.459 26.543ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.329 12.182 1.688 8.752FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.329 12.182 1.688 8.752SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.329 12.182 1.688 8.752Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.112 -697 -371 -1.925Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.112 -697 -371 -1.925SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.217 11.485 1.317 6.827DÖNEM KARI (ZARARI)25.217 11.485 1.317 6.827Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25.217 11.485 1.317 6.827Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.432 35.150Dönem Karı (Zararı)25.217 11.485Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.100 23.665Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.507.670 100.907.717İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -24.507.670 100.907.717Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -821İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -821Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)5 24.500.000 -100.711.755Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.770 -171.476İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 9.770 -171.476Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.317 35.150Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.885YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.432 35.150NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.432 35.150DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 68.508 50.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 91.940 85.150Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 91.940 68.508Ticari Alacaklar5 24.507.670 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7.670 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar24.500.000 0Diğer Dönen Varlıklar6 1.900 1.900İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.900 1.900ARA TOPLAM24.601.510 70.408TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.601.510 70.408DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLARTOPLAM VARLIKLAR24.601.510 70.408KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24.500.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24.500.000 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 24.500.000 0Diğer Borçlar9 11.670 1.900İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.670 1.900Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 2.899 6.784ARA TOPLAM24.514.569 8.684TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.514.569 8.684UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.514.569 8.684ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar86.941 61.724Ödenmiş Sermaye10 50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11.724 -9.015Net Dönem Karı veya Zararı25.217 20.739TOPLAM ÖZKAYNAKLAR86.941 61.724TOPLAM KAYNAKLAR24.601.510 70.408Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 -12.801 3.786 40.985 40.985Transferler3.786 -3.786 0 0Dönem Karı (Zararı)11.485 11.485 11.485Dönem Sonu Bakiyeler50.000 -9.015 11.485 52.470 52.470Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 -9.015 20.739 61.724 61.724Transferler20.739 -20.739 0 0Dönem Karı (Zararı)25.217 25.217 25.217Dönem Sonu Bakiyeler50.000 11.724 25.217 86.941 86.941Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)25.217 11.485DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.217 11.485Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.217 11.485http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865512BIST