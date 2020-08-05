***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2020 19:21
***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 1.459.932 5.618.093 788.363 125.412
Satışların Maliyeti
12 -1.459.932 -5.618.093 -788.363 -125.412
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -74.318 -41.340 -19.771 -17.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 106.647 53.522 21.459 26.543
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.329 12.182 1.688 8.752
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.329 12.182 1.688 8.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.329 12.182 1.688 8.752
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.112 -697 -371 -1.925
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.112 -697 -371 -1.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.217 11.485 1.317 6.827
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.217 11.485 1.317 6.827
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.217 11.485 1.317 6.827
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.432 35.150
Dönem Karı (Zararı)
25.217 11.485
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.100 23.665
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.507.670 100.907.717
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -24.507.670 100.907.717
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -821
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -821
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
5 24.500.000 -100.711.755
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.770 -171.476
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 9.770 -171.476
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.317 35.150
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.885
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.432 35.150
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.432 35.150
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.508 50.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.940 85.150
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 91.940 68.508
Ticari Alacaklar
5 24.507.670 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.670 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.500.000 0
Diğer Dönen Varlıklar
6 1.900 1.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.900 1.900
ARA TOPLAM
24.601.510 70.408
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.601.510 70.408
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
24.601.510 70.408
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.500.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.500.000 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 24.500.000 0
Diğer Borçlar
9 11.670 1.900
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.670 1.900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 2.899 6.784
ARA TOPLAM
24.514.569 8.684
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.514.569 8.684
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.514.569 8.684
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
86.941 61.724
Ödenmiş Sermaye
10 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.724 -9.015
Net Dönem Karı veya Zararı
25.217 20.739
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
86.941 61.724
TOPLAM KAYNAKLAR
24.601.510 70.408
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -12.801 3.786 40.985 40.985
Transferler
3.786 -3.786 0 0
Dönem Karı (Zararı)
11.485 11.485 11.485
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -9.015 11.485 52.470 52.470
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -9.015 20.739 61.724 61.724
Transferler
20.739 -20.739 0 0
Dönem Karı (Zararı)
25.217 25.217 25.217
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 11.724 25.217 86.941 86.941
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.217 11.485
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.217 11.485
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.217 11.485
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865512
BIST