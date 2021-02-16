***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 -12.801 3.786 40.985 40.985Transferler3.786 -3.786 0 0Dönem Karı (Zararı)20.739 20.739 20.739Dönem Sonu Bakiyeler50.000 -9.015 20.739 61.724 61.724Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 -9.015 20.739 61.724 61.724Transferler20.739 -20.739 0 0Dönem Karı (Zararı)21.755 21.755 21.755Dönem Sonu Bakiyeler50.000 11.724 21.755 83.479 83.479Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.429 18.508Dönem Karı (Zararı)21.755 20.739Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.136 5.849Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.248.295 -5.973.970Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.248.295 5.973.970Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.136 5.849İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14 -89Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.500.000 100.203.633İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -3.500.000