***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
16.02.2021 19:52
***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -12.801 3.786 40.985 40.985
Transferler
3.786 -3.786 0 0
Dönem Karı (Zararı)
20.739 20.739 20.739
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -9.015 20.739 61.724 61.724
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -9.015 20.739 61.724 61.724
Transferler
20.739 -20.739 0 0
Dönem Karı (Zararı)
21.755 21.755 21.755
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 11.724 21.755 83.479 83.479
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.429 18.508
Dönem Karı (Zararı)
21.755 20.739
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.136 5.849
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.248.295 -5.973.970
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.248.295 5.973.970
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.136 5.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14 -89
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.500.000 100.203.633
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -3.500.000