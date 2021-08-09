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***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 20:40



***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -9.015 20.739 61.724 61.724
Transferler
20.739 -20.739 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 25.217 25.217 25.217
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 11.724 25.217 86.941 86.941
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 11.724 21.755 83.479 83.479
Transferler
1.011 20.744 -21.755 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 934 934 934
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.011 32.468 934 84.413 84.413


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.340 23.432
Dönem Karı (Zararı)
934 25.217
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
311 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
311 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.594 2.100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.500.000 -24.507.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.500.000 -24.507.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.081 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.081 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -3.500.000 24.500.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
487 9.770
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
487 9.770
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.349 27.317
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-991 -3.885
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.340 23.432
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.340 23.432
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.937 68.508
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.597 91.940


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 81.597 85.937
Ticari Alacaklar
5 0 3.500.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 3.500.000
Diğer Alacaklar
6 1.036 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.036 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 1.285 605
Diğer Dönen Varlıklar
7 4.045 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.045 0
ARA TOPLAM
87.963 3.586.542
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
87.963 3.586.542
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
87.963 3.586.542
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 3.500.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 3.500.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 3.500.000
Diğer Borçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 3.550 3.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.550 3.063
ARA TOPLAM
3.550 3.503.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.550 3.503.063
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.550 3.503.063
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.413 83.479
Ödenmiş Sermaye
11 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.011 0
Yasal Yedekler
1.011 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 32.468 11.724
Net Dönem Karı veya Zararı
934 21.755
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.413 83.479
TOPLAM KAYNAKLAR
87.963 3.586.542


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 29.199 29.199 1.459.932 788.363
Satışların Maliyeti
13 -29.199 -29.199 -1.459.932 -788.363
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
14 -47.539 -23.504 -74.318 -19.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 48.784 19.579 106.647 21.459
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.245 -3.925 32.329 1.688
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.245 -3.925 32.329 1.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.245 -3.925 32.329 1.688
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-311 0 -7.112 -371
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -311 0 -7.112 -371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
934 -3.925 25.217 1.317
DÖNEM KARI (ZARARI)
934 -3.925 25.217 1.317
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
934 -3.925 25.217 1.317
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
934 -3.925 25.217 1.317
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
934 -3.925 25.217 1.317



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956479


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Yarım 1.542 1.582 -18,72  
Çeyrek 773 791 -9,36  
Gümüş.Ons 23,41 23,46 -0,90  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 -0,22  
B. Petrol 69,23 69,23 -1,47  
Seans Raporu 18:05
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