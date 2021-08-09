***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 -9.015 20.739 61.724 61.724Transferler20.739 -20.739 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 25.217 25.217 25.217Dönem Sonu Bakiyeler50.000 11.724 25.217 86.941 86.941Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 11.724 21.755 83.479 83.479Transferler1.011 20.744 -21.755 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 934 934 934Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.011 32.468 934 84.413 84.413Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.340 23.432Dönem Karı (Zararı)934 25.217Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler311 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler311 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.594 2.100Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 3.500.000 -24.507.670İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.500.000 -24.507.670Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.081 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.081 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)5 -3.500.000 24.500.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler487 9.770İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)487 9.770Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.349 27.317Vergi İadeleri (Ödemeleri)-991 -3.885YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.340 23.432NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.340 23.432DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 85.937 68.508DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 81.597 91.940Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 81.597 85.937Ticari Alacaklar5 0 3.500.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 3.500.000Diğer Alacaklar6 1.036 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.036 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 1.285 605Diğer Dönen Varlıklar7 4.045 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.045 0ARA TOPLAM87.963 3.586.542TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR87.963 3.586.542DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR87.963 3.586.542KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 3.500.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 3.500.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 3.500.000Diğer Borçlar0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 3.550 3.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.550 3.063ARA TOPLAM3.550 3.503.063TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.550 3.503.063UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.550 3.503.063ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar84.413 83.479Ödenmiş Sermaye11 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.011 0Yasal Yedekler1.011 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 32.468 11.724Net Dönem Karı veya Zararı934 21.755TOPLAM ÖZKAYNAKLAR84.413 83.479TOPLAM KAYNAKLAR87.963 3.586.542Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 29.199 29.199 1.459.932 788.363Satışların Maliyeti13 -29.199 -29.199 -1.459.932 -788.363TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri14 -47.539 -23.504 -74.318 -19.771Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 48.784 19.579 106.647 21.459ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.245 -3.925 32.329 1.688FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.245 -3.925 32.329 1.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.245 -3.925 32.329 1.688Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-311 0 -7.112 -371Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -311 0 -7.112 -371SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)934 -3.925 25.217 1.317DÖNEM KARI (ZARARI)934 -3.925 25.217 1.317Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları934 -3.925 25.217 1.317Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)934 -3.925 25.217 1.317Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları934 -3.925 25.217 1.317http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956479BIST