***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
11.02.2022 20:21
***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 0 -9.015 20.739 61.724 61.724
Transferler
0 0 20.739 -20.739 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 21.755 21.755 21.755
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 0 11.724 21.755 83.479 83.479
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 0 11.724 21.755 83.479 83.479
Transferler
0 1.011 20.744 -21.755 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 3.817 3.817 3.817
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.011 32.468 3.817 87.296 87.296
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.344 17.429
Dönem Karı (Zararı)
3.817 21.755
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.272 6.136
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.146.348 -2.248.295
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5 3.146.348 2.248.295
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.272 6.136
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.004 -14
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-199.715.053 -3.500.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-199.715.053 -3.500.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.036 1.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.036 1.900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
199.646.348 3.500.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.737 -1.914
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
59.737 -1.914
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.915 27.877
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
12 -3.175.548 -2.248.295
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
13 3.175.548 2.248.295
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -429 -10.448
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.344 17.429
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.344 17.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.937 68.508
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 80.593 85.937
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4-16 80.593 85.937
Ticari Alacaklar
5 203.215.053 3.500.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 203.215.053 3.500.000
Diğer Alacaklar
6 1.036 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.036 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 605
ARA TOPLAM
203.296.682 3.586.542
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
203.296.682 3.586.542
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
203.296.682 3.586.542
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 203.146.348 3.500.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 203.146.348 3.500.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 203.146.348 3.500.000
Ticari Borçlar
8 4.161 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 4.161 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 238 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 58.639 3.063
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10-16 53.364 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 5.275 3.063
ARA TOPLAM
203.209.386 3.503.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.209.386 3.503.063
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
203.209.386 3.503.063
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
87.296 83.479
Ödenmiş Sermaye
11 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.011 0
Yasal Yedekler
1.011 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 32.468 11.724
Net Dönem Karı veya Zararı
3.817 21.755
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.296 83.479
TOPLAM KAYNAKLAR
203.296.682 3.586.542
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 3.175.548 2.248.295
Satışların Maliyeti
13 -3.175.548 -2.248.295
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
14 -149.058 -115.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 154.147 143.688
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.089 27.891
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.089 27.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.089 27.891
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9 -1.272 -6.136
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.272 -6.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.817 21.755
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.817 21.755
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.817 21.755
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.817 21.755
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.817 21.755
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001319
BIST