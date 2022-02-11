***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 0 -9.015 20.739 61.724 61.724Transferler0 0 20.739 -20.739 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 21.755 21.755 21.755Dönem Sonu Bakiyeler50.000 0 11.724 21.755 83.479 83.479Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 0 11.724 21.755 83.479 83.479Transferler0 1.011 20.744 -21.755 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 3.817 3.817 3.817Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.011 32.468 3.817 87.296 87.296Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.344 17.429Dönem Karı (Zararı)3.817 21.755Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.272 6.136Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 -3.146.348 -2.248.295Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5 3.146.348 2.248.295Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.272 6.136İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.004 -14Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-199.715.053 -3.500.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-199.715.053 -3.500.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.036 1.900İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.036 1.900Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)199.646.348 3.500.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.737 -1.914İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)59.737 -1.914Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.915 27.877Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları12 -3.175.548 -2.248.295Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri13 3.175.548 2.248.295Vergi İadeleri (Ödemeleri)9 -429 -10.448YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.344 17.429NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.344 17.429DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 85.937 68.508DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 80.593 85.937Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4-16 80.593 85.937Ticari Alacaklar5 203.215.053 3.500.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 203.215.053 3.500.000Diğer Alacaklar6 1.036 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.036 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 0 605ARA TOPLAM203.296.682 3.586.542TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR203.296.682 3.586.542DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR203.296.682 3.586.542KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 203.146.348 3.500.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 203.146.348 3.500.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 203.146.348 3.500.000Ticari Borçlar8 4.161 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 4.161 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 238 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 58.639 3.063İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10-16 53.364 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 5.275 3.063ARA TOPLAM203.209.386 3.503.063TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER203.209.386 3.503.063UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER203.209.386 3.503.063ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar87.296 83.479Ödenmiş Sermaye11 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.011 0Yasal Yedekler1.011 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 32.468 11.724Net Dönem Karı veya Zararı3.817 21.755TOPLAM ÖZKAYNAKLAR87.296 83.479TOPLAM KAYNAKLAR203.296.682 3.586.542Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 3.175.548 2.248.295Satışların Maliyeti13 -3.175.548 -2.248.295TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri14 -149.058 -115.797Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 154.147 143.688ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.089 27.891FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.089 27.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.089 27.891Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9 -1.272 -6.136Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.272 -6.136SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.817 21.755DÖNEM KARI (ZARARI)3.817 21.755Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.817 21.755Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.817 21.755Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.817 21.755http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001319BIST