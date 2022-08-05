***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 50.000 0 11.724 21.755 83.479 83.479Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 1.011 20.744 -21.755 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 934 934 934Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 50.000 1.011 32.468 934 84.413 84.413Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 50.000 1.011 32.468 3.817 87.296 87.296Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 175 3.642 -3.817 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 5.428 5.428 5.428Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 50.000 1.186 36.110 5.428 92.724 92.724Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.470 -4.340Dönem Karı (Zararı)5.428 934Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.810 311Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5 0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.810 311İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.470 -4.594Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler203.204.044 3.500.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)203.204.044 3.500.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.153 5.081İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.153 -5.081Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-203.146.348 -3.500.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-47.013 487İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-47.013 487Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.232 -3.349Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları13 -11.456.803 -29.199Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri12 11.456.803 29.199Vergi İadeleri (Ödemeleri)9 -238 -991YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.470 -4.340NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.470 -4.340DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 80.593 85.937DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 66.123 81.597Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4-16 66.123 80.593Ticari Alacaklar5 11.009 203.215.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 11.009 203.215.053Diğer Alacaklar6 33.189 1.036İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 33.189 1.036ARA TOPLAM110.321 203.296.682TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR110.321 203.296.682DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 110.321 203.296.682KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 0 203.146.348İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 0 203.146.348İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 0 203.146.348Ticari Borçlar8 12.438 4.161İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 12.438 4.161Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 1.810 238Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 3.349 58.639İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10-16 0 53.364İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 3.349 5.275ARA TOPLAM17.597 203.209.386TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.597 203.209.386UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.597 203.209.386ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar92.724 87.296Ödenmiş Sermaye11 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 1.186 1.011Yasal Yedekler1.186 1.011Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 36.110 32.468Net Dönem Karı veya Zararı5.428 3.817TOPLAM ÖZKAYNAKLAR92.724 87.296TOPLAM KAYNAKLAR110.321 203.296.682Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 11.456.803 29.199 3.003.289 29.199Satışların Maliyeti13 -11.456.803 -29.199 -3.003.289 -29.199TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri14 -137.713 -47.539 -36.955 -23.504Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 144.951 48.784 30.509 19.579ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.238 1.245 -6.446 -3.925FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.238 1.245 -6.446 -3.925SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.238 1.245 -6.446 -3.925Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9 -1.810 -311 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.810 -311 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.428 934 -6.446 -3.925DÖNEM KARI (ZARARI)5.428 934 -6.446 -3.925Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.428 934 -6.446 -3.925Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.428 934 -6.446 -3.925Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.428 934 -6.446 -3.925http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052585BIST