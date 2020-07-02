***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi12/06/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih01/07/2020Saati15:00AdresiHobyar Eminönü Mah. Hayriefendi Cad. N12 Bahçekapı-Fatih/İSTANBULGündem1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3- 2019 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması, 4- 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması, 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarının ayrı ayrı değerlendirilmesi, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ile ücretlendirme konularının değerlendirilmesi, 7- TTK'nın 399. maddesi uyarınca, 2020 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması, sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi, 8- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi, 9- Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1. Açılış yapıldı. Toplantı başkanlığına Sn. Osman KARAKÜTÜK'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına Rabia TAN'ı görevlendirdi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve toplantı başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile kabul edildi. 3. 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve 2019 yılına ait bağımsız denetim kurulu tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. 4. 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu bilançosu, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 5. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. 6. TTK 363/1'e istinaden Yönetim Kurulu tarafından, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine atama yapılmadığı görüldü. Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin uzatılması konusunun değerlendirilmesine geçildi. Mevcut dört yönetim kurulu üyesinin görev süresinin 08.09.2020 sona ereceği konusunda haziruna bilgi verildi. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere dört Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Osman KARAKÜTÜK (T.C. Kimlik N 49672016612), Mustafa ÖZYAR (T.C. Kimlik N43924057408), Harun BAYKARA (T.C. Kimlik N 54064377332) ve Hasan DOĞAN (T.C. Kimlik N 41734184574)'ın üç yıl süreyle görev yapmak üzere şirketin yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net 2.100,00 TL'ye kadar aylık ücretini belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 7. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. N48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş/İstanbul adresinde kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar VD, 1460022405 Vergi Numarası), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil N 201465-0, Mersis N 0146002240500015, TTK 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak 2020 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere atanmasına oybirliği ile karar verildi. 8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesine yer olmadığına oybirliği ile karar verildi. 9. Gündemde başka madde kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 15:30'da kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 01.07.2020Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Temmuz 2020 tarihinde saat 15:00'da Hobyar Eminönü Mah. Hayriefendi Cad. N12 Bahçekapı-Fatih/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853972BIST