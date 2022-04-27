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***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

27.04.2022 17:12
***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
15/04/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
27/04/2022
Saati
14:30
Adresi
Girne, Narlıdere Cd. N55/A, 34852 Maltepe/İstanbul (Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Ek Hizmet Binası)
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul bilgisine sunulması, 4. 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi. 7. Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 9. TTK'nın 399. maddesi uyarınca, 2022 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması, sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi, 11.Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Açılış yapıldı. Toplantı başkanlığına Sn. Fehmi TUTULMAZ'ın seçilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve toplantı başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. 3. 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve 2021 yılına ait bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. 4. 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu bilançosu, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları OYBİRLİĞİYLE tasdik edildi. 5. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. 6. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet GÜNEY'in (TC Kimlik Numarası: 34930800300), Osman KARAKÜTÜK'ün (TC Kimlik Numarası: 49672016612), Harun BAYKARA'nın (TC Kimlik Numarası: 54064377332) görevlerinden bu Genel Kurul tarihi itibariyle istifa ettikleri Genel Kurula sunulan istifa mektuplarından anlaşılmıştır. İstifa eden bu üç Yönetim Kurulu Üyelerinin istifalarının kabulüne, Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (beş) olarak tespit edilmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ertuğrul İSPAHA (TC Kimlik Numarası: 10975367558) Sayın Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ (TC Kimlik Numarası: 54013062876) Sayın Fehmi TUTULMAZ (TC Kimlik Numarası: 12386110372) Sayın Gürkan ÇAKIR (TC Kimlik Numarası: 41266291528) Sayın Ekrem BALCI (TC Kimlik Numarası: 24287006098) seçilmeleri teklif edildi, başka teklif ve aday bulunmadığından bu teklif onaylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. 7. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine Sayın Ekrem BALCI'nın atanması teklif edildi, bu teklif onaylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. 8. Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 9. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurul Karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 2.000,00 TL'lik ücret ödenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 10. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. N48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş/İstanbul adresinde kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar VD, 1460022405 Vergi Numarası), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil N 201465-0, Mersis N 0146002240500015, TTK 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak 2021 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere atanmasına, sonraki dönemler için çalışacak Denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 11. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesine yer olmadığına OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 12. Gündemde başka madde kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 15:30'da kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 27.04.2022
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin  2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2022 tarihinde saat 14:30'da 
Girne, Narlıdere Cd. N55/A, 34852 Maltepe/İstanbul (Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Ek Hizmet Binası)
 adresinde yapılmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024326


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