***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.08.2023 11:19
***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
17/08/2023 tarihinde gerçekleştirilen ZKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 600.000.000,000.-TL (AltıyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186943
BIST
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12:417.749
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -15,63
|Açılış
|: 7.804
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|Önceki Kapanış
|: 7.764
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7.731
En Yüksek
7.816
12:4127,1072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0280
|Açılış
|: 27,1300
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|Önceki Kapanış
|: 27,1500
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27,2346
En Düşük
27,0276
12:4129,4931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 29,4500
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|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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29,9037
En Düşük
29,3881
12:411.649,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.649,48
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|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
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1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler12:41
|OZRDN
|34,10
|70.640.356
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|408.585.003
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|8.045.120
|% 9,99
|
|KLSER
|95,90
|1.675.412.336
|% 9,98
|
|QNBFL
|213,70
|331.876
|% 9,98
|
|KERVT
|11,52
|138.005.781
|% -7,69
|
|BAGFS
|30,76
|141.427.014
|% -7,07
|
|KNFRT
|17,59
|34.636.980
|% -6,68
|
|BUCIM
|8,33
|154.365.771
|% -5,98
|
|GOLTS
|192,60
|98.386.910
|% -5,59
|
|TUPRS
|129,80
|6.307.767.611
|% 5,53
|
|THYAO
|260,70
|3.997.183.872
|% -0,53
|
|EREGL
|42,96
|2.808.404.388
|% 0,47
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|ASTOR
|134,70
|2.113.222.756
|% 0,15
|
|SKBNK
|4,23
|802.304.207
|% -2,08
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|KATMR
|2,09
|269.112.827
|% 0,97
|
|ZOREN
|5,06
|633.927.614
|% 0,80
|
|DOHOL
|13,67
|1.524.090.317
|% 6,46
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1017
|27,1072
|% 0,10
|
|Euro
|29,4746
|29,4931
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,3561
|34,5284
|% -0,16
|
|Frank
|30,6677
|30,8525
|% -0,11
|
|Riyal
|7,2104
|7,2466
|% 0,16
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|2,66
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,03
|
|Cumhuriyet
|11.294
|11.465
|-18,00
|
|Tam
|11.048
|11.121
|-7,00
|
|Yarım
|5.541
|5.586
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.793
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,85
|0,09
|
|B. Petrol
|83,80
|83,80
|-0,32
|