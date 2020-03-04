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***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.03.2020 14:13
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***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

28/02/2020 tarihinde gerçekleştirilen Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde,  ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 300.000.000.-TL (ÜçYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824145


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Yarım 1.025 1.052 14,91  
Çeyrek 514 526 7,45  
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Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
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