***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2021 16:36
***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29/09/2021 tarihinde gerçekleştirilen ZKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965737
BIST
16:261.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,04
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
16:268,8715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
16:2610,3276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0500
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
16:26494,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 494,85
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:26
|MANAS
|17,29
|40.607.902
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.443.852
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.422.805
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.345.831
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.401.132
|% -9,98
|
|GARFA
|12,89
|7.035.569
|% -9,86
|
|EDATA
|10,03
|85.627.798
|% -8,65
|
|GOLTS
|37,00
|63.442.241
|% -8,60
|
|GARAN
|9,01
|1.166.582.194
|% 1,92
|
|THYAO
|13,82
|940.980.756
|% 0,29
|
|KOZAL
|96,30
|442.153.100
|% 2,07
|
|TUPRS
|111,70
|412.466.008
|% -1,06
|
|SISE
|8,08
|404.853.390
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,37
|334.354.046
|% 1,28
|
|GARAN
|9,01
|1.166.582.194
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,78
|132.428.561
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,22
|362.377.909
|% 0,97
|
|THYAO
|13,82
|940.980.756
|% 0,29
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8683
|8,8715
|% 0,01
|
|Euro
|10,3001
|10,3276
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,8858
|11,9454
|% -0,67
|
|Frank
|9,4803
|9,5374
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3539
|2,3657
|% -0,11
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|5,12
|
|Altın Gr.
|494
|495
|0,25
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|5,07
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|2,45
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,23
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,91
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,14
|
|B. Petrol
|77,96
|77,96
|-0,39
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:40XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 9, 147.00 milyon TL de
-
16:40YUNSA
Yüzde 4.28 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 645, 513 adet işlem
-
16:38DOBUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 423 adet işlem
-
16:36YUNSA
Yüzde 4.56 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 066 adet işlem
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 55 artarak (% 0.62 ) 1, 222