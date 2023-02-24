***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2023 10:52
***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20/02/2023 tarihinde gerçekleştirilen ZKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 350.000.000,000.-TL (ÜçyüzellimilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116656
BIST
14:145.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,64
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.077
14:1418,8843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
14:1419,9918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0323
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
14:141.106,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.106,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler14:14
|ULUSE
|347,60
|31.293.704
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|50.790.094
|% 9,99
|
|OYAKC
|43,94
|2.581.863.850
|% 9,96
|
|IDEAS
|36,42
|8.594.426
|% 9,96
|
|BRSAN
|76,75
|23.794.342
|% 9,96
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|MARKA
|4,19
|2.719.984
|% -7,10
|
|ALBRK
|2,95
|988.315.709
|% -6,65
|
|DERHL
|5,36
|19.559.906
|% -5,96
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|KRDMD
|22,66
|4.915.848.740
|% 4,23
|
|EREGL
|44,86
|3.976.015.040
|% 1,08
|
|OYAKC
|43,94
|2.581.863.850
|% 9,96
|
|ASTOR
|36,60
|2.380.342.345
|% 7,14
|
|TUPRS
|600,50
|2.380.059.073
|% 2,39
|
|ALBRK
|2,95
|988.315.709
|% -6,65
|
|EKGYO
|8,31
|2.369.408.611
|% 2,72
|
|KRDMD
|22,66
|4.915.848.740
|% 4,23
|
|BUCIM
|7,97
|1.283.228.293
|% 3,64
|
|DOHOL
|9,25
|828.448.147
|% 5,96
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8806
|18,8843
|% 0,05
|
|Euro
|19,9832
|19,9918
|% -0,16
|
|Sterlin
|22,5889
|22,7022
|% -0,15
|
|Frank
|20,1183
|20,2395
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0176
|5,0427
|% 0,05
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|-2,00
|
|Tam
|7.526
|7.579
|-45,00
|
|Yarım
|3.677
|3.709
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.854
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,14
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,84
|-0,12
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,54
|