***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2023 09:41
***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen ZKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 250.000.000,000.-TL (İkiyüzellimilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154834
BIST
11:044.959
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 7,84
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.964
11:0420,7029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2074
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
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21,0001
En Düşük
20,4442
11:0422,3613
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,3405
|Açılış
|: 22,1000
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|Önceki Kapanış
|: 22,0500
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22,5298
En Düşük
22,0192
11:041.302,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 14,75
|Açılış
|: 1.302,66
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|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
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1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler11:02
|COSMO
|75,90
|4.119.795
|% 10,00
|
|KONKA
|36,34
|51.149.457
|% 9,99
|
|GEREL
|20,58
|13.127.344
|% 9,94
|
|SEGYO
|2,36
|60.806.351
|% 9,77
|
|YESIL
|4,05
|78.416.716
|% 7,71
|
|YBTAS
|50.400,00
|453.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|6.468.921
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,99
|134.520
|% -9,93
|
|PAMEL
|187,10
|20.060.646
|% -4,05
|
|CASA
|130,00
|7.150
|% -3,35
|
|THYAO
|148,90
|3.013.236.230
|% 1,29
|
|YKBNK
|10,18
|1.231.886.277
|% -0,88
|
|AKBNK
|16,18
|1.031.287.298
|% -1,16
|
|SISE
|41,48
|878.953.768
|% 0,06
|
|GARAN
|27,06
|847.900.629
|% -2,10
|
|YKBNK
|10,18
|1.231.886.277
|% -0,88
|
|EKGYO
|7,39
|636.297.280
|% -0,14
|
|ISCTR
|11,43
|733.404.833
|% -1,47
|
|AKBNK
|16,18
|1.031.287.298
|% -1,16
|
|KATMR
|1,39
|55.965.285
|% 2,21
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6972
|20,7032
|% 1,01
|
|Euro
|22,1380
|22,2340
|% 0,97
|
|Sterlin
|25,5131
|25,6411
|% 0,89
|
|Frank
|22,6205
|22,7567
|% 0,67
|
|Riyal
|5,5026
|5,5302
|% 1,27
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.302
|1.302
|13,98
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.442
|4.599
|43,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.299
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|0,20
|
|B. Petrol
|73,14
|73,14
|-0,57
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