***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2023 14:00
***ZKBVR*** ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17/08/2023 tarihinde gerçekleştirilen ZKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 600.000.000,000.-TL (AltıyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186357
BIST
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14:377.769
En Düşük
|Değişim
|: 1,40%
|| 107,11
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
14:3727,1003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
14:3729,5674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1305
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
14:371.654,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.654,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.657,45
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler14:37
|GSRAY
|6,85
|360.988.394
|% 10,04
|
|SNICA
|34,76
|333.304.887
|% 10,00
|
|AYEN
|45,78
|604.648.934
|% 10,00
|
|UNLU
|15,62
|83.926.867
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.930,00
|372.818.584
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|5.848.399
|% -9,98
|
|IZMDC
|8,25
|332.359.910
|% -4,51
|
|ALKIM
|36,98
|101.335.335
|% -4,44
|
|OZSUB
|27,58
|61.561.350
|% -4,17
|
|MTRYO
|7,67
|5.350.613
|% -4,13
|
|THYAO
|260,50
|6.677.238.260
|% 2,36
|
|EREGL
|43,22
|5.268.625.442
|% 3,74
|
|TUPRS
|122,10
|4.480.033.167
|% 2,43
|
|ASTOR
|135,50
|4.417.291.398
|% 3,20
|
|YKBNK
|16,53
|2.750.781.438
|% 1,66
|
|ZOREN
|5,13
|1.862.288.063
|% 4,06
|
|SKBNK
|4,21
|1.005.337.094
|% 2,18
|
|EKGYO
|8,99
|1.948.520.493
|% 1,35
|
|YKBNK
|16,53
|2.750.781.438
|% 1,66
|
|ADESE
|2,00
|305.613.716
|% -0,50
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0954
|27,1005
|% 0,21
|
|Euro
|29,5567
|29,5802
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,4564
|34,6292
|% 0,28
|
|Frank
|30,7328
|30,9179
|% 0,29
|
|Riyal
|7,2041
|7,2402
|% 0,10
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|7,36
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|6,88
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.084
|11.145
|21,00
|
|Yarım
|5.559
|5.598
|11,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.799
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,83
|0,30
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,77
|
Seans Raporu
14:37
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14:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, PGSUS, ASTOR
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14:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 48 artarak (% 1.36 ) 6, 881
-
14:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, GSRAY, SNICA, TETMT, KLNMA, KENT, GARFA, BRLSM, EGEEN, FORTE
-
14:51
BURCE, ATSYH, EGEEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:51
MERCN, MTRYO, DGATE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında